Pletcher se encomienda a Irad Ortiz Jr. y a José Luis Ortiz en tarde clásica

Una de las características más resaltantes en la vida profesional del campeón y ocho veces ganador del Eclipse Award, el entrenador de purasangres Todd Pletcher, ha sido su habitual asociación con los mejores jockeys del momento para cada época. Tal fue el caso de la yunta de Todd Pletcher primero con el peruano Edgar Prado, luego con el venezolano Javier Castellano, con el puertorriqueño John Velázquez, (de éstos dos últimos aún requiere los servicios ocasionalmente) y en los últimos años con el campeón Irad Ortiz Jr.

Este estilo de trabajo permite a los mejores jockeys de Estados Unidos establecer una relación de trabajo constante con los ejemplares de Todd Pletcher, cuya clara asociación actual es con Irad Ortiz Jr. y ocasionalmente con su hermano José Luis Ortiz, lo cual puede apreciarse claramente esta semana, el día sábado 2 de marzo, en la jornada del Fountain of Youth (G2) en la que Pletcher utiliza los servicios de Irad en once (11) de sus ejemplares inscritos, mientras que José Luis Ortiz montará tres ejemplares de su cuadra, para totalizar entre ambos, 14 de los 18 ejemplares que ensillará Pletcher este sábado en Gulfstream Park.

La productividad de dicha asociación es evidente, al encontrarse Pletcher en el segundo lugar de la estadística de entrenadores del Championship Meet, muy cerca del líder actual Sapphie Joseph Jr. en dinero producido, mientras que los hermanos Ortiz marchan con Irad Ortiz Jr. como líder en la estadística de jockeys en el Championship Meet y José Luis Ortiz en el tercero, muy cerca del segundo puesto, actualmente ocupado por el mexicano Paco López.

Este sábado 2 de marzo en la jornada de 14 competencias como marco del Fountain Of Youth, hay 9 stakes y en ocho de ellos Irad Ortiz conducirá un ejemplar de Todd Pletcher. Ortiz Jr. conducirá a Triple Espresso (Omaha Beach) en el Colonel Liam S., Six Minus (English Channel) en el Mc Diarmida S. (G2), Life´s An Audible (Audible) en el Herecomethebride S. (G3), Leslie´s Rose (Into Mischief) en el Davona Dale S. (G2), Cairo Consort (Cairo Prince) en el The Very One S. (G3), Wit (Practical Joke), en el Gulfstream Park Mile S. (G2), Chili Flag (Cityscape) en el Honey Fox S. (G3) y Speak Easy (Constitution) en el Fountain of Youth (G2).

Por su parte, José Luis Ortiz piloteará a Spansive (Karakontie) en el Honey Fox. S. (G3) y a Locked (Gun Runner) en el Fountain Of Youth (G2), con lo cual Todd Pletcher en los nueve stakes programados para este sábado en Gulfstream Park llevará a cada carrera por lo menos un ejemplar conducido por los hermanos Ortiz. En esas nueve carreras selectivas Irad conduce ocho ejemplares de Pletcher y José Luis guiará dos más.