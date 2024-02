Desde la comodidad de su casa y luego de una jornada de trabajo mañanero, Junior Alvarado, el jockey venezolano que acaba de ganar el pasado 24 de febrero del 2024, la quinta edición de la Saudí Cup con el ejemplar norteamericano Señor Buscador (Mineschaft en Rose’s Desert por Desert Gold) considerada la carrera con la bolsa de premio más grande del mundo, al repartir 20 millones de dólares, de los cuales la mitad es para el ganador.

Junior Alvarado habló este martes en exclusiva para Meridiano Web, desde la comodidad de su casa, donde atendió una llamada telefónica para conversar sobre los sentimientos previos y post a la carrera del sábado en el reino de Arabia. La primera pregunta que se le hizo a Alvarado es cómo eran los sentimientos previos a la competencia y cómo la vivió luego de finalizada.

A lo que el jockey profesional, con 17 años de experiencia en Estados Unidos manifestó: “Desde el momento en que hicieron el sorteo de los puestos de pistas de la carrera (Saudí Cup), tenía un buen presentimiento, se lo manifesté a mi esposa, que tenía un buen sentimiento de que iba a hacer una buena carrera”.

La ubicación del puesto de partida fue muy importante para el látigo criollo que indicó que confiaba mucho en lo que podía hacer el ejemplar. “Después del sorteo (de pista), sentí que podía haber una buena carrera, se lo dije a mi familia, incluso, si hubiese llegado segundo o tercero, me iba a sentir mal, porque, tenía el presentimiento de poderla ganar, como así pasó”, continuó el criollo nacido en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, pero criado desde los cinco años en el sector de Ruiz Pineda 1, en la ciudad de Barquisimeto.

Alvarado apuntó que al finalizar la carrera se puso a celebrar sin saber en realidad si había ganado o no, hasta que llegaron los ponys de pista que le indicaron que lo había hecho, y previo a la carrera le había pedido a Dios, que, si ganaba la prueba, sus primeras palabras iban a ser en honor a él en agradecimiento. “Yo comencé a celebrar sin saber si había ganado o no, podía parecer un loco, pero luego cuando me di cuenta que si había ganado la carrera, comencé a decir las bendiciones que se ven el video de la carrera”.

Y como toda historia tiene un inicio, la historia de cómo Junior Alvarado logra tener la monta del ejemplar entrenado por Todd Fincher, y que pertenece a Joe Peacock Jr. tiene como protagonista principal a su agente, quien es el principal activista de que el venezolano sea el jinete del ejemplar.

“Todo el merito de que yo esté montando a Señor Buscador es de mi agente, Mike Sellitto, recuerdo que el año pasado yo me había quedado sin montas para el Kentucky Derby, y él me dijo que iba a hablar con un entrenador llamado Todd Fincher, que tenía un caballo que se llamaba Señor Buscador, para que yo lo montará”.

Da a conocer Alvarado, que su representante de montas, ya tenía una visión adelantada en ese momento, porque, mientras todos los jockeys ya tenían montas para el Kentucky Derby en Churchill Downs, yo me quedé en Aqueduct, para montar a Señor Buscador en la Cigar Mile Handicap G2, la cual finalizó segundo detrás de Hoist the Gold, cabalgada por el inmortal puertorriqueño Jhon Velazquez.

Cuenta Alvarado que su agente (Sellitto) que “le había mencionado que buscará hacer una buena carrera porque la idea era que el entrenador Fincher lo Inscribiera en la Pegasus World Cup y luego en la Saudí Cup, como exactamente pasó”.

Aunque Junior solo logró ganar 94 competencias el año pasado en los óvalos de Estados Unidos, fue junto a su colega y compatriota Javier Castellano, los látigos que más Stakes ganaron la temporada pasada, incluso, Alvarado, fue el que más carreras grado 1 obtuvo entre los criollos, y parte de esas competencias, fue haber montado a un ejemplar que se ganó a la afición hípica mundial, como lo es el recién retirado Cody’s Wish.

“Cody’s Wish es un caballo que, a pesar de haber ganado por primera vez en su cuarta carrera, su entrenador y la gente Godolphin sentían que era especial desde un inicio”. Después que Alvarado montó al hijo de Curlin por primera vez, en la Westchester Stakes G3, el pasado 7 de mayo del 2022, el venezolano le manifestó a su agente “Yo me quiero quedar con este caballo, a pesar que fue tardía su maduración como caballo de carrera, veía que era especial”.

Sobre la relación del ejemplar con el joven Cody Dorman, Junior manifestó que era algo increíblemente especial como el ejemplar era tan tranquilo con el joven que falleció el pasado 6 de noviembre del 2023, un día después que el ejemplar ganará en su presencia por segunda vez, la Breeder’s Cup Dirt Mile (G1).

“Una relación como la del caballo y la de Cody Dorman son cosas deben darse a conocer, que se debería multiplicar, por todo lo bonito que se vivió, deberían hacer películas, series, algo, porque la verdad que fue una relación especial”, mencionó el venezolano.

A pesar de haber ganado el fin de semana pasado la Saudí Cup, Junior manifestó que, en sus planes originales de planificación de temporada, no tenía en mente poder ganarla. “Mi planificación es tener un año igual o mejor que el que tuve el año pasado, y hay dos carreras que tengo en mente que quiero ganar, una es la Dubai World Cup, y la otra es el Kentucky Derby”, reveló el venezolano que ahora tiene mucha posibilidad de cumplir sus metas, al ir el próximo 30 de marzo del presente año por la Dubái World Cup, con Señor Buscador, aunque tiene que conseguir una monta para la Carreras de las Rosas, debido a que no tiene un ejemplar clasificado hasta los momentos.

Para finalizar, Junior Alvarado manifestó su cariño y agradecimiento a la afición hípica del país, por el apoyo y acompañamiento que le han dado en su carrera. “Cuando iba en el avión de regreso, pude ver videos de personas que se grabaron viendo la carrera y cómo me ligaban, la verdad que no hay como la afición venezolana, cuando vi a los periodistas venezolanos que estuvieron en Arabia, les dije: ¡Que viva Venezuela! ¡Esto es por Venezuela!, ¡aunque el caballo representaba a Estados Unidos, yo estaba ahí por mi país, Venezuela!.