Aquí el Best Bet y los Tips de Gulfstream Park 28-02-2024

Prosigue la emoción en Hallandale Beach con el Championship Meet en el Hipódromo de Gulfstream Park, que ofrece a los aficionados este miércoles 28 de febrero, iniciando la semana hípica, un programa con ocho competencias. Cuatro de los eventos se correrán sobre superficie de tapeta, dos de ellos fueron pautados sobre superficie de grama y dos sobre la pista principal de arena.

Hay cuatro carreras en distancias superiores a los 1500 metros, incluyendo la mejor rentada de la tarde, la séptima prueba, Allowance Optional Claiming de $91.000 sobre grama, a disputarse en recorrido de 2400 metros para ejemplares de 4 y más años. En la reunión hípica se han previsto además cuatro carreras de reclamo (Claiming), y tres Maiden Claiming.

La jornada dará inicio a la 1:10 pm (Hora del Este USA) que corresponde a las 2:10 pm (Hora de Venezuela), y de nuevo se programa el popular juego del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six, cuyo inicio está previsto en la tercera carrera de la tarde, pautada a las 2:10 pm (Hora Este USA), correspondiente a las 3:10 pm (Hora Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis competencias válidas del Pick Six, pero que a la vez sirven como selección para las combinaciones de Late Pick Five, Late Pick Four, Pick Three y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis competencias

Tercera Carrera. 2. Shoppingatbloomies. Muy buena su última ante grupo similar con el mismo jockey, lógica aspirante. 4. Miss Holly. Baja de agrupación y tiene carreras en Gulfstream Park que justifican una gran actuación para este compromiso.

Cuarta Carrera. 4. Busy Morning. Lo hizo en gran forma con Irad Ortiz Jr.en su penúltima, hay que incluirla. 3. Well Actually Viene de Canadá, posee buena velocidad y va bien montada. 7. Sandra D. Cambian a la grama a esta hija de Mor Spirit, la yunta es de confianza.

Quinta Carrera. 4. Scaramanga. Parece buen ejemplar, debe continuar en ascenso. 7. Cross Haste Los de la cuadra andan bien, debe estar decidiendo. 3. Dream Knight Ya es ganador en este grupo y distancia y lo conduce Castellano, mejor no subestimarlo.

Sexta Carrera. 5. Grimes. Ganó muy bien su penúltima con Sáez, baja de agrupación y ha evolucionado en su condición. Correrá como nuestro Best Bet del día miércoles en Gulfstream Park.

Séptima Carrera. 1. Champagne Juan. De la efectiva cuadra de Christophe Clement, especialmente en tiros de aliento y con Irad Ortiz Jr., primera carta. 7. Harry Hood. Todas las pelea y en recorridos de aliento, tiene mucho que buscar. 8. Henley´s Joy Veterano de 8 años que siempre llega cerca, viene de ganar en 2200 metros, tiene vida.

Octava Carrera. 4. Yasur. Debuta con muy buenos ejercicios, puede ser la sorpresa en la de cierre. 9. Paisan Casi gana en su anterior e Irad vuelve a conducirlo. 6. Parakeet. Falló en el debut pero sus ejercicios indican que puede mejorar. 2 Golden Skull. Tiene velocidad, va bien montado y pertenece a cuadra efectiva.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles 28 de febrero de 2024 en el Hipódromo de Gulfstream Park:

3a) 2-4

4a) 3-4-7

5a) 3-4-7

6a) 5

7a) 1-7-8

8a) 2-4-6-9