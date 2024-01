Estos son los ganadores definitivos del Eclipse Award 2023

En una gala ceremonial efectuada en The Breakers, en West Palm Beach, Florida, se llevó a cabo la entrega de los Eclipse Awards en su edición número 53, el día 25 de enero de 2024.

La jornada se vio provista de gran emotividad, en especial luego de la entrega del Premio Eclipse al Caballo del Año, Cody´s Wish, cuando la familia del niño Cody Dorman, recientemente fallecido y muy conocido por la compenetración impresionante que tuvo con el ejemplar, expresó su emoción y agradecimiento por lo vivido por Cody y por toda la familia en torno al ejemplar Cody´s Wish y a sus conexiones.

Las dos categorías correspondientes a jockeys fueron obtenidas por jinetes puertorriqueños, con Irad Ortiz Jr. que obtiene su quinto Eclipse Award como mejor jockey del año 2023 y su compatriota Axel Concepción, quien se lleva el Premio Eclipse como jinete aprendiz del año.

Uno de los Premios Eclipse más batallados y parejos para decidir fue en el renglón de entrenador del año, donde los tres finalistas, Brad Cox, Chad Brown y Bill Mott constituyeron una de las selecciones más difíciles de la jornada. Al final Bill Mott es el favorecido con el galardón, hecho que para muchos resultó sorpresivo.

Aquí detallamos la lista definitiva con los ejemplares y personalidades adjudicados con los Premios Eclipse del año 2023, en su edición número 53.



Caballo del Año: Cody's Wish. Votación: Cody’s Wish, 134; White Abarrio, 37; Idiomatic, 21; Up to the Mark, 9; Arcangelo, 6; Auguste Rodin (IRE), 6; Elite Power, 5; Practical Move, 1.



Macho Maduro: Cody's Wish. Votación: Cody’s Wish, 148; White Abarrio, 65; Elite Power, 5, Defunded, 1.



Hembra Madura: Idiomatic. Votación: Idiomatic, 211; Goodnight Olive, 4; Echo Zulu, 3; Adare Manor, 1.



Steeplechase: Merry Maker. Votación: Merry Maker (IRE), 69; Snap Decision, 50; Awakened, 25; Noah and The Arc (IRE), 24; Belfast Banter (IRE), 19; Scaramanga (IRE), 6; Abstenciones 26.



Macho 2 años: Fierceness. Votación: Fierceness, 205; Big Evs (IRE), 4; Muth, 3; Locked, 2; Prince of Monaco, 2; Nutella Fella, 1; The Wine Steward, 1; Timberlake, 1.



Hembra 2 años: Just F Y I Votación: Just F Y I, 202; Hard to Justify, 9; Candied, 3; Tamara, 2; Brightwork, 1; Jody’s Pride, 1; She Feels Pretty, 1.



Propietario del Año: Godolphin LLC. Votación: Godolphin, LLC, 191; Klaravich Stables, Inc., 7; Juddmonte, 5; Gary Barber, 2; Repole Stable, 2; Coleswood Farm, Inc., 1; Harris Farm, Inc., 1; George Krikorian, 1; Repole Stable and St. Elias Stables LLC, 1; Bruno Schickedanz, 1; Winchell Thoroughbreds LLC, 1; Abstenciones 6.



Criador del Año: Godolphin LLC. Votación: Godolphin, 202; Calumet Farm, 3; Brereton C. Jones, 3; Richard Barton Enterprises, 1; George Krikorian, 1; Repole Stable, 1; Spendthrift Farm LLC, 1; Stonestreet Thoroughbred Holdings, LLC, 1; Taylor Made Farm, 1; Abstenciones 5.



Jockey del Año: Irad Ortiz Jr. Votación: Irad Ortiz Jr., 187; Javier Castellano,17; Flavien Prat, 7; Junior Alvarado, 4; Juan Hernandez, 1; Luis Saez, 1; Mike Smith, 1. Abstenciones 1.



Jockey Aprendiz del Año: Axel Concepcion. Votación: Axel Concepcion, 166; Sofia Vives, 16; Jaime Torres, 14; Luis R. Rivera Jr., 7; Walter A. Rodriguez, 2; Abstenciones 14.



Entrenador del Año: Bill Mott. Votación: Bill Mott, 132; Brad Cox, 60; Steve Asmussen, 8; Chad Brown, 7; Jena Antonucci, 4; Todd Pletcher, 3; Bob Baffert, 1; Mark Casse, 1; Linda Rice, 1. Abstenciones, 2.



Potra de 3 años: Pretty Mischievous. Votación: Pretty Mischievous, 182; Randomized, 24; Mawj (IRE), 9; Ceiling Crusher, 2; Faiza, 2.



Macho de 3 años: Arcangelo. Votación: Arcangelo, 193; Auguste Rodin (IRE), 21; Arabian Knight, 2; Mage, 1; National Treasure, 1; Two Phil’s, 1.

Hembra Gramera: Inspiral. Votación: Inspiral (GB), 112; In Italian (GB), 50; Mawj (IRE), 43; Anisette (GB), 4; War Like Goddess, 3; Caravel, 2; Closing Remarks, 1; Didia (ARG), 1; Fev Rover, (IRE), 1; Moira, 1; Surge Capacity, 1.



Macho Gramero: Up to the Mark. Votación: Up to the Mark, 141; Auguste Rodin (IRE), 60; Master of The Seas (IRE), 12; Casa Creed, 1; Exaulted, 1; Integration, 1; Nobals, 1; Program Trading, (GB) 1; Red Knight, 1.



Hembra Sprinter: Goodnight Olive. Votación: Goodnight Olive, 140; Echo Zulu, 72; Maple Leaf Mel, 3; Caravel, 2; Kirstenbosch, 1; Pretty Mischievous, 1.



Macho Sprinter: Elite Power. Votación: Elite Power, 183; Cody’s Wish, 35; Speed Boat Beach, 1.

Eclipse Award al Mérito: Stuart Janney III, Chaiman del Jockey Club.