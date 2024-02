Junior Alvarado monta de nuevo a la campeona dosañera este sábado

Ejemplar de enorme calidad la sensacional hija de Justify en Star Act por Street Cry, la potra Just F Y I, ganadora de la Breeder´s Cup Juvenile Fillies el pasado 3 de noviembre en Santa Anita Park, California, donde llega luego de par de victorias en Nueva York, al debutar en Saratoga en Maiden del 26 de agosto de 2023 y luego ganar el Frizette Stakes (G1) en Aqueduct (Belmont At The Big A). el 7 de octubre pasado.

Ahora la sensacional Just F Y I, ya ganadora en New York y California, viene a Florida para realizar en una prueba selectiva del Championship Meet de Gulfstream Park, su debut como tresañera, al ser inscrita en el Davona Dale (G2) a disputarse este sábado 2 de marzo a la altura de la novena prueba y donde de nuevo la potra ganadora del Eclipse Award de 2023 como campeona de dos años, contará con la conducción del destacado jockey venezolano Junior Alvarado.

La potra Just F Y I enfrentará en este interesante evento de Gulfstream Park a siete potras, incluyendo dos invictas más, Leslie´s Rose (Into Mischief), del establo de Todd Pletcher e Into Champagne (Into Mischief), preparada por Ian Wilkes. Solo una de las tres podrá conservar su invicto luego de esta batalla de una milla sobre la arena de la pista principal de Gulfstream Park. Just F Y I demostró en la Breeders Cup Juvenile Fillies su capacidad para distancias de aliento.

Este sábado 2 de marzo, el Hipódromo de Gulfstream Park ofrece un megaprograma de 14 competencias, incluyendo nueve stakes, ocho de ellos carreras de grado, incluyendo el Davona Dale (G2), culminando en la última carrera con el Fountain Of Youth (G2) de $400.000 para potros de 3 años, competencia clasificatoria para el Kentucky Derby del año 2024, a disputarse el próximo 4 de mayo en el Hipódromo de Churchill Downs, con 5 Millones de Dólares en premios por repartir.