Aquí el Best Bet y los Tips Aqueduct 02-03-2024

En una semana de gran movimiento selectivo en las carreras del hipismo norteamericano, este sábado 2 de marzo se disputa en el hipódromo de Aqueduct un programa de alto calibre con diez competencias que incluyen cuatro stakes en las cuatro últimas competencias del programa. El Busher Stakes en la séptima, El Stymie Stakes en la octava, el Tom Fool Handicap (G3) en la novena y la décima será la prueba central, clasificatoria al Kentucky Derby. el Gotham Stakes (G3) de $300.000 en 1600 metros sobre la arena en The Big A.

Las 10 competencias programadas serán disputadas sobre pista de arena, el inicio del programa está pautado para las 12:50 pm (Hora Este USA) que equivale a la 1:50 pm (Hora Venezuela) y en la jornada se ha dispuesto el popular juego del Pick Six, que iniciará en la quinta carrera, a las 3:01 pm (Hora Este USA) que corresponde a las 4:01 (Hora Venezuela)

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis válidas del Pick Six, que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, el Late Pick Four con cuatro stakes, así como los Pick 3 y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis competencias.

Quinta Carrera. 2. Gut Feeling. Luce muy bajado de agrupación y con la monta de Manuel Franco será nuestra primera carta. 7. First Glimpse. Posee buenas actuaciones en Fair Grounds y tiene varios meses en el establo de Richard Dutrow Jr.

Sexta Carrera. 2. Kushan Bridge. El tipo de carrera se presta para una atropellada sorpresiva. 9. Radio Red. Es el más consistente entre los veloces y va bien montado. 10. Shipsational. Lo ha hecho bien en grupos de mayor clasificación y ahora lo conducirá el Joelito de Dominicana.

Séptima Carrera. 6. Jody´s Pride. Perdió su invicto ante la campeona dosañera en la Breeders´Cup Fillies en Santa Anita Park. Vuelve a su patio. Correrá como nuestro Best Bet del sábado 2 de marzo en Aqueduct.

Octava Carrera. 6. Castle Chaos. Decidieron traerlo de vuelta a New York luego de gran carrera en el Fred Hooper (G3) de Gulfstream Park, habrá que correrle. 8. Petulante. Aunque la distancia y la pista no son fáciles para reaparecer, es un ejemplar que tiene corazón y puede sacarlo a relucir de nuevo.

Novena Carrera. 8. Durante. Viene descansado, con ejercicios de mantenimiento y con el jockey que lo conoce, puede reivindicarse. 3. Super Chow. Demostró en su debut en Aqueduct que anda en gran forma el pupilo del Lea Farms que entrena Jorge Delgado, quien ya conoce este escenario. 5 Rotknee. Viene de ganar muy fácil prueba selectiva en el mismo circuito, todas las pelea, es peligroso. 2. Listentoyourheart. Si la pelea es desmedida al inicio, puede aparecer al final a la sorpresa.

Décima Carrera. 11. Lightline. El tipo de carrera en este Gotham Stakes parece favorable para una atropellada exitosa. 10. Just A Touch. Otro de los cuatro presentados de Brad Cox a esta carrera, creen firmemente que se meterá en la clasificación a la carrera de las rosas. 7. El Grande O. Es veloz, consistente y batallador, puede crecerse.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el sábado 2 de marzo en el hipódromo de Aqueduct:

5a) 2-7

6a) 2-9-10

7a) 6

8a) 6-8

9a) 2-3-5-8

10a) 7-10-11