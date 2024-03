Los de Baffert llegan 1-2 en clasificatoria al Derby en el que no pueden correr (+Video)

El San Felipe Stakes es una de las cuatro pruebas clasificatorias al Kentucky Derby que estaban pautadas para correrse el sábado 2 de marzo y fue reprogramada para este domingo 3 de marzo por las autoridades de Santa Anita Park en vista de los pronósticos meteorológicos que avizoraban mal tiempo para el día sábado. La carrera que tenía solo cinco ejemplares inscritos, al final quedó solo con 4, luego de que Bob Baffert anunciara que el potro invicto Nysos (Nyquist) no será de la partida e iría directamente al Santa Anita Derby (G1) del próximo 6 de abril.

A pesar de que solo cuatro potros fueron competidores, luego de la deserción de Nysos (Nyquist), los dos potros que quedaron para competir en el San Felipe Stakes (G2) por el establo de Baffert, Imagination (Into Mischief) y Wine Me Up (Vino Rosso), han protagonizado una carrera muy emocionante en la que sus jockeys, el italiano Frankie Dettori (Imagination) y el mexicano Juan José Hernández (Wine Me Up) se trenzaron en una lucha sin cuartel durante más de 1000 metros hasta la raya, sacando al final la mejor parte el potro Imagination.

El potro Imagination gana su primera carrera selectiva, el San Felipe Stakes (G2) en la cuarta presentación de su campaña, luego de una victoria y tres segundos lugares. Aunque parezca un despropósito, los únicos dos ejemplares que obtuvieron puntos de clasificación al Kentucky Derby, fueron los dos que arribaron bastante lejos en el tercero y en el cuarto y último lugar. Mc Vay con su tercero a 7 cuerpos de Imagination se anota 15 puntos y Scatify que llegó a 38 cuerpos en el último lugar, suma 10 puntos de clasificación.

Lo cierto es que tanto Imagination como Wine me Up son dos potros más del establo de Bob Baffert, con la calidad y ejecutoría pistera para estar presentes en la primera gema de la Triple Corona Norteamericana, una carrera en la que no podrán estar, al igual que no estarán varios potros más con capacidad probada, incluyendo al invicto Nysos y al ejemplar que arribó segundo en la Breeders Cup Juvenile de 2023, Muth, debido a una suspensión de Churchill Downs al legendario entrenador que ya se extiende por tres años.