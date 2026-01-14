La curiosa estadística que relaciona al Lecomte Stakes con el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 17 de enero, el hipódromo de Fair Grounds celebrará otra edición del Lecomte Stakes (G3), una competencia con $250.000 en premios que ofrece 20 puntos al ganador, en el llamado Camino al Kentucky Derby.

Dicha competencia tendrá su edición número 83, destinada a ejemplares de tres años, donde el 60% del pote está reservado al ganador. Once purasangres quedaron inscritos, siendo el más cotizado según las cuotas matutinas, Chip Honcho, monta de Paco López con momio de 9-2.

Un solo ganador del Kentucky Derby en 10 años

El comunicador hípico Ed DeRosa, publicó en su cuenta de la red social X (Twitter), una interesante estadística, tomando como base los últimos diez años, donde varios contendientes de este Lecomte (G3) tomaron parte en el primer paso de la Triple Corona estadounidense.

Mandaloun, ganador en principio en 2021 del Kentucky Derby, pero que posteriormente fue descalificado -lo que generó a su vez la suspensión del entrenador Bob Baffert- ha sido el único participante del Lecomte (G3) desde el 2015 que pasó la meta de primero en Churchill Downs.

El triunfador del Lecomte (G3) de ese año 2021 fue Midnight Bourbon, el cual figuró sexto ese año y después ocupó oficialmente el quinto lugar, en vista de la situación presentada con Mandaloun.

Aunque después haya sido despojado de la victoria, Mandaloun cruzó la meta de primero en el codiciado Kentucky Derby, y es tomado en cuenta por DeRosa en esa estadística.

Triunfaron en el Lecomte, fracasaron en las rosas

Desde el 2015, seis purasangres victoriosos en el Lecomte (G3) tomaron parte en el Kentucky Derby y no tuvieron éxito. A continuación reflejamos otra estadística que es digna de estudio:

Mo Tom (2015): 1ro en Lecomte, 8vo en el Kentucky Derby

1ro en Lecomte, 8vo en el Kentucky Derby Instilled Regard (2018): 1ro en Lecomte, 4to en el Kentucky Derby

1ro en Lecomte, 4to en el Kentucky Derby War of Will (2019): 1ro en Lecomte, 7mo en el Kentucky Derby

1ro en Lecomte, 7mo en el Kentucky Derby Enforceable (2020): 1ro en Lecomte, 7mo en el Kentucky Derby

1ro en Lecomte, 7mo en el Kentucky Derby Midnight Bourbon (2021): 1ro en Lecomte, 5to en el Kentucky Derby

1ro en Lecomte, 5to en el Kentucky Derby Track Phantom (2024): 1ro en Lecomte, 11mo en el Kentucky Derby

El ganador de esta prueba en 2025, Disco Time, no participó en la carrera de las rosas. Todavía conserva su invicto en cinco actuaciones y su nombre figura entre los invitados a correr la Pegasus World Cup (G1) el 24 de enero en Gulfstream Park.