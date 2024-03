Baffert se acerca a esta impresionante cifra de stakes obtenidos en Estados Unidos

Triunfador hasta el 4 de marzo de 2024 en 3.373 carreras y productor con sus ejemplares entrenados de $352,552,674, ganador 4 veces del Eclipse Award y exaltado al Hall de la Fama del hipismo norteamericano en 2009, es el sensacional entrenador norteamericano Bob Baffert quien se anota 3 stakes el domingo 3 de marzo en Santa Anita Park, de las cuatro selectivas programadas para la reunión, producto del aplazamiento de las carreras pautadas para el día sábado que fueron pospuestas para el pasado domingo por motivo de los pronósticos meteorológicos que preveían lluvias intensas en la región de California.

Baffert presenta el domingo un total de seis ejemplares en Santa Anita Park, en cuatro competencias, con los cuales obtiene tres triunfos, dos segundos lugares y un tercer puesto, con la particularidad de que tres triunfos fueron clásicos, al llevarse primero el San Felipe Stakes (G2) en la sexta carrera en el orden, donde se anota la exacta con la victoria emocionante de Imagination (Into Mischief) sobre Wine Me Up (Vino Rosso) en prueba clasificatoria al Kentucky Derby, carrera en la que no podrán participar sus pensionistas por una suspensión de Churchill Downs que ya se extiende por 3 años. Imagination fue conducido por Frankie Dettori para una asociación de nueve propietarios.

Luego vendría la séptima carrera, Frank Kilroe Mile Stakes, (G1), donde resulta victorioso su pupilo Du Jour (Temple City), con la monta del francés Flavien Prat, para Natalie Baffert y Debbie Lanni, completando la jornada con el Santa Anita Handicap (G1), ganado en gran forma por el ejemplar Newgate (Into Mischief), de nuevo con la monta del astro italiano Lanfranco Dettori, para una asociación de ocho propietarios.

Con estas tres estelares victorias, Baffert alcanza la impresionante cifra de 791 stakes en los Estados Unidos y Canadá, colocándose apenas a nueve triunfos selectivos de las 800 victorias clásicas. De esos 791 stakes 555 fueron en pruebas de grado, por su promedio de victorias en stakes es muy probable que Baffert alcance los 800 triunfos en carreras selectivas en la primera mitad del año 2024.

El legendario preparador Bob Baffert, ganador de 17 carreras de la triple corona norteamericana, que incluyen las seis con sus dos triple coronados, American Pharoah y Justify, decidió detener la refriega jurídica contra la directiva de Churchill Downs el pasado mes de enero y "mirar hacia adelante", a pesar de lo cual aún pesa sobre él la extensión de la suspensión por el caso del ganador del Kentucky Derby de 2021 Medina Spirit, ejemplar recientemente descalificado y despojado de esa victoria.