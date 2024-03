Así quedaron los resultados de las carreras Gulfstream Park 16-03-2024

Entramos en las semanas culminantes del emocionante Championship Meet, encuentro que ha reunido a grandes luminarias del hipismo desde el 1 de diciembre del año pasado. Este sábado 16 de marzo se llevan a efecto 12 competencias en el hermoso Hipódromo Gulfstream Park, con el Hutchenson Stakes de $100.000 disputado en la tercera carrera del programa, como la prueba de mayor jerarquía en la reunión hípica, con victoria para el N°3 Beeline (Bee Jersey) con el boricua Edgard Zayas en su lomo para el establo de Riley Mott.

Por los jockeys destacaron el boricua José Luis Ortiz, el norteamericano Tyler Gaffalione y el argentino Jorge Ruiz, con par de victorias cada uno. Gaffalione se lleva el primer Daily Double al ganar la primera prueba con el irlandés Dilger (Lope de Vega) del establo de Saffie Joseph Jr., y la segunda carrera con Live High Live Low (Coal Front) entrenado por George Weaver. El argentino Jorge Ruiz gana la cuarta carrera con Eastbostonbenny (Bucchero) para el establo de Steve Klesaris y la séptima competencia con Mr Skylight (Practical Joke), de la cuadra de Riley Mott.

José Luis Ortiz por su parte se hace ganador de la octava carrera a bordo de Mr Crowley (Giant Gizmo), ejemplar criado en Ontario que entrena Barry Croft y en la undécima con gran atropellada Ortiz impone a Admissible (Speightstown), yegua de 4 años que entrena el venezolano José Francisco D´Angelo.

Por los entrenadores destacó Riley Mott, al vencer con sus dos únicos presentados en la tarde, llevándose el Hutchenson Stakes con Beeline y también la prueba de abrir el Pick Six, séptima en el orden, con Mr Skylight. En la jornada sabatina el Pick Six, denominado como Rainbow Six en Gulfstream Park, abona el excelente dividendo de $2.045,72 para los seis aciertos, con factor multiplicador de $0,20

PRIMERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1.36.4

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Dilger Tyler Gaffalione 21.80 6.60 2.80 2 4 Secret Crush I.Ortiz Jr. 2.80 2.10 3 7 Reynolds Channel L.Sáez 2.10 4 1 Come To Papa E.Zayas

Entrenador: Saffie Joseph Jr.

SEGUNDA CARRERA - 1.500 MTS - TPO 1.28.3 Grama.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 11 Live High Live Low Tyler Gaffalione 10.60 5.80 3.80 2 7 Ocala Rocket J.Alvarado 5.20 3.20 3 5 Rapscallion I.Ortiz Jr. 2.60 4 2 Sugar It´s Eli E.Jaramillo

Entrenador: George Weaver.

TERCERA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1.10.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Beeline Edgard Zayas 3.60 2.60 2.20 2 2 Improptude J.Bravo 9.20 5.20 3 1 Patriot Spirit T.Gaffalione 3.40 4 6 Valiant Force D.Egan

Entrenador: Riley Mott.

CUARTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO Tapeta

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 9 Eastbostonbenny Jorge Ruiz 8.60 5.40 3.80 2 5 Star of the Beast E.Zayas 25.00 12.40 3 3 Quester I.Ortiz Jr. 4.00 4 1 Calypso Charlie E.Pérez

Entrenador: Steve Klesaris.

QUINTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO Grama.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 New Rome Javier Castellano 4.40 2.80 2.20 2 2 My Sunny Valentine T.Gaffalione 6.80 4.20 3 6 Fish Mooney I.Ortiz Jr. 2.80 4 3 Ipanema Princess J.Alvarado

Entrenador: Jena Antonucci.

SEXTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1.42.0 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Samaritano Leonel Reyes 102.00 42.00 20.80 2 2 Moonrise Drive J.Alvarado 32.60 14.60 3 5 Bandero L.Panici 4.80 4 13 Bold Advance A.Morales

Entrenador: Kathleen O´Connell.

SÉPTIMA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1.10.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Mr Skylight Jorge Ruiz 4.40 2.80 2.20 2 6 Unequivocally M.A.Vásquez 9.20 4.20 3 3 Marque I.Ortiz Jr. 2.60 4 7 Bourbon Society L.Panici

Entrenador: Riley Mott.

OCTAVA CARRERA - 1.500 MTS - TPO 1.28.0 Grama.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Mr Crowley José Luis Ortiz 9.40 5.80 3.60 2 8 Thethrillofvictory P.López 5.20 3.60 3 4 Swashbuckle E.Pérez 6.20 4 6 Citizen K L.Sáez

Entrenador: Barry Croft.

NOVENA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1.03.3 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Gayles Evening Emisael Jaramillo 6.80 5.80 4.20 2 9 Barbara A.Morales 35.20 12.00 3 5 Drinks On Me E.González 3.20 4 11 Demurely T.Nelson

Entrenador: Bobby Dibona.

DÉCIMA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1.35.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Arthur´s Ride Junior Alvarado 6.20 4.80 3.00 2 7 Noble Drama J.Bravo 6.60 3.40 3 1 Cape Trafalgar T:Gaffalione 2.20 4 6 Full Screen I.Ortiz Jr.

Entrenador: William Mott.

UNDÉCIMA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 56.4 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Admissible José Luis Ortiz 22.20 7.60 4.60 2 6 My Lady James M.A.Vásquez 4.00 2.80 3 4 Cymbal Court P.López 4.80 4 5 Jordi´s Dream J.Castellano

Entrenador: José Francisco D´Angelo.

DUODÉCIMA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1.40.3 Grama.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Better Bet Irad Ortiz Jr. 5.40 3.80 3.40 2 9 Juan Valdez Paco López 5.80 4.40 3 5 St Neots J.Velázquez 7.40 4 11 Union Trail L.Sáez

Entrenador: Julie Stormfelt.