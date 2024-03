Entrenador Campeón en Venezuela y el Caribe recibe esta distinción en Estados Unidos

Entrenador Campeón en Venezuela y el Caribe, Juan Carlos Ávila, ganador de casi 3.000 carreras en Venezuela, junto con nueve estadísticas (incluyendo siete consecutivas) en La Rinconada, en Caracas. Llegó a Estados Unidos en 2018 y hasta el 15 de marzo acumula 210 victorias de 1.527 presentados. El destacado entrenador, conocido popularmente en Venezuela como "El Catire Ávila", ganó el Davona Dale Stakes (G2) en Gulfstream en 2021 con Wholebodemeister (52-1).

Juan Carlos Ávila entrena alrededor de 30 caballos en Tampa Bay Downs, incluido el sprinter Little Vic, propiedad de Victoria's Ranch, el caballo de 5 años ganó el Tom Fool Handicap (G3) el año pasado en Aqueduct y tiene ganancias de $347,980. Terminó séptimo en su debut en 2024, en el Pelican Stakes del 10 de febrero en Tampa Bay Downs, pero hay con él grandes esperanzas.

La profesión de preparador siempre implica momentos de alegría y otros de gran tristeza. El entrenador de pura sangres Juan Carlos Ávila escribió tres palabras en español en su teléfono inteligente para describir sus sentimientos cuando él y el propietario Víctor Martínez, gran toletero del béisbol retirado, descubrieron que su ganador del Lambholm South Tampa Bay Derby 2020, King Guillermo, había tenido fiebre tres días antes del Kentucky Derby, lo que los obligó a retirarlo de la carrera.

"Día muy triste" fueron sus palabras. Incluso ahora, los recuerdos de ese día tan triste siguen vívidos. El Derby de Kentucky había sido pospuesto hasta el 5 de septiembre por COVID-19, lo que le dio a Ávila mucho tiempo para hacer evolucionar al potro. El jockey Samy Camacho, quien había montado a King Guillermo hasta su sorpresiva victoria 49-1 en Tampa Bay y un segundo lugar en el siguiente Derby de Arkansas de Grado I, completó el equipo de venezolanos en Churchill Downs que buscaban la gloria del Kentucky Derby.

“No sé qué pasó. Estaba perfecto esa mañana, y después de almorzar y regresar al establo tenía una temperatura de 102 grados”, recordó Ávila. “Para correr una carrera como el Derby, lo necesitábamos al 100 por ciento. Fue un día muy triste, un día muy malo para Víctor y para mí. Fue triste para todas nuestras familias”. King Guillermo ahora se encuentra como semental en Argentina. Ávila y Martínez, quien dirige sus caballos bajo el nombre de establo Victoria's Ranch, todavía guardan recuerdos de una época especial y de un caballo especial, pero el presente es ahora y el futuro está lleno de un nuevo conjunto de planes y ambiciones.

“Todos los días decimos que vamos a encontrar otro caballo para el Derby de Kentucky”, declara Ávila, quien ha sido seleccionado al premio al Entrenador del Mes de Boot Barn al ganar siete carreras de 22 participaciones entre el 7 de febrero y el 8 de marzo. Ávila afirma: "Es nuestro sueño, y tal vez podamos hacerlo”. Con ese fin, asistieron a la Venta de Yearlings de Keeneland de septiembre del año pasado, comprando cuatro potros con la esperanza de que al menos uno tenga el talento y la resistencia para forjar camino hacia la Carrera de las Rosas en 2025.

El día que ganó el Lambholm South Tampa Bay Derby, Ávila también ensilló al potro Trophy Chaser, de 4 años, un caballo que había comprado cuando tenía 2 años, para ganar el Challenger Stakes (G3). Ese resultado pasó a un segundo plano frente a la gran celebración que siguió al triunfo de King Guillermo. “Hace cinco años, Víctor me dijo: 'Necesito un caballo para el Derby de Kentucky'”, recuerda Ávila, con una sonrisa. "¿Le dije que? . Así que compramos a King Guillermo (cuando tenía 2 años en Ocala) y casi lo logra”.

Juan Carlos Ávila ha estado casado durante 20 años con Lindsay Perera, quien es coach, entrenadora personal y nutricionista. Tienen un hijo, Kendrich, de 21 años, y una hija, Tabitha, de 16 años; su hija mayor Valeria vive en Venezuela y su hijo Juan Carlos, Jr., de 29 años, quien jugó algunos años en la organización de los Filis de Filadelfia, opera la escuela de béisbol JC Hitting Performance en Hialeah, donde es instructor de bateo.

Por mucho que Ávila disfrute ver ganar a sus caballos, su orgullo brilla cuando habla de sus hijos. Su familia vive en Miami y no puede regresar tanto como le gustaría, pero ha descubierto una nueva pasión: ver a Tabitha cantar y actuar en el escenario. “Ella quiere estudiar música y disfruto mucho lo que hace”, dijo. “Es diferente para mí, pero me encanta verla hacer lo que ama. Los caballos son mi trabajo y no hablamos de ellos cuando estoy en casa”.

El gran entrenador venezolano Juan Carlos Ávila, múltiple ganador de eventos de la Serie Hípica del Caribe, incluyendo el Clásico del Caribe con El de Chine (2012) y Ninfa del Cielo (2014), registra tres compromisos con ejemplares inscritos para correr este sábado 16 de marzo en el Hipódromo de Tampa Bay Downs.

Con información de tampabaydowns