Este triunfador selectivo en Tampa Bay Downs no correrá el Kentucky Derby

Después de su maravillosa exhibición ganadora realizada el sábado 13 de enero en el hipódromo de Tampa Bay Downs, el tresañero Book’em Danno tiene otro destino y de acuerdo a su entrenador Derek Ryan, no participará en las competencias puntuables para el Kentucky Derby (G1).

Conducido por el venezolano Samuel Marín, Book’em Danno paseó a sus oponentes en el Pasco Stakes con una amplia diferencia de 12 ½ cuerpos en recorrido de 1.400 metros. Pero, a juicio de Ryan, la próxima carrera será el Saudi Derby (G3), una competencia de 1.600 metros con premio de $1.5 millones de dólares.

De acuerdo a la información suministrada por el medio Thoroughbred Daily News, Derek Ryan declara que “El Saudi Derby es a una milla con una sola curva, hay mucho dinero. Ya he pasado por eso antes y no me sirvió de nada. Creo que el Derby está sobrevalorado, pero eso es sólo cosa mía. Nunca nos planteamos el camino del Derby. En el Derby, siempre tienes que hacer trabajos, hacer carreras. Pones al caballo bajo mucha presión", apunta el trainer.

Book’em Danno tiene una campaña de cinco actuaciones con cuatro triunfos repartidos entre los hipódromos de Monmouth Park, Belmont-Aqueduct y Tampa Bay Downs. El Smoke Glacken Stakes, el Futurity y el Pasco Stakes, están ahora dentro de su palmarés. Este potro es un hijo de Bucchero en Adorabella en Ghostzapper, criado por Gregory J. Kilka y el Bright View Farm.

Los planes del traslado del ejemplar hacia Arabia Saudita, para que llegue al hipódromo King Abdulaziz,tienen como fecha el miércoles 17 de enero. Sin embargo, Book’em Danno tendrá lidiar con ejemplares de más de 10 países que están nominados y de grandes entrenadores.