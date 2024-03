Así quedaron los resultados de las carreras Gulfstream Park 15-3-2024

El último mes de carreras del Champioship Meet continúa a todo tren, en la jornada de hoy 15 de marzo de 2024 se celebraron nueve emocionantes carreras en el recinto de Florida, que es el escenario de este meeting que es el más importante del hipódromo de Gulfstream Park. Los jinetes más destacados de la jornada fueron: el puertorriqueño José Luis Ortiz, quien ingresó al círculo de ganadores en par de oportunidades, por su parte el mexicano Paco López también hizo lo mismo, ambos obtuvieron par de victorias.

Ortiz, fue el ganador de la séptima competencia, se tomo la foto con No Wasabi For Me, pupilo de M. Gambolati, que dejó dividendo en taquilla de $12.40 a ganador. En la octava competencia el puertorriqueño siguió la ruta ganadora, con el ejemplar Phileas Fogg, pupilo de James Toner, que dejo dividendo en taquilla de $12.60 a ganador. Ortiz, se encuentra actualmente entre los primeros lugares de la estadística, con 398 presentaciones, 81 victorias, 58 segundos y 55 terceros, actualmente liderando la estadística Irad Ortiz Jr.

Por su parte, el otro profesional destacado fue el mexicano Paco López, fue el ganador en la segunda competencia, se tomó la foto con Antique Silver pupilo de Keri Brion, que dejó un dividendo en taquilla de $10.00 a ganador. El mexicano ganó también en la quinta carrera con Star Of Saturn, ejemplar de Bobby Dibona, con un dividendo de $12.80 a ganador. López sigue luchando meeting con el Irad Ortiz Jr, quien está en el primer lugar.

PRIMERA CARRERA- 1.664 MTS-TPO 1.42.86

Pos Nro. Ejemplar Jinete Gan Place Show 1 2 Go Go Ge Miguel Ángel Vásquez 11.20 5.60 3.20 2 5 Builder Jak Luis Sáez 4.60 3.60 3 6 Hechicero Paco Lopez 4.60

SEGUNDA CARRERA- 1.000 MTS-TPO 55.99

Pos Nro. Ejemplar Jinete Gan Place Show 1 3 Antique Silver Paco Lopez 10.00 5.60 3.60 2 5 Street Charity John R Velazquez 10.60 5.60 3 4 Far and Few Edwin Gonzalez 2.80

TERCERA CARRERA- 1.200 MTS-TPO 1.10.04

Pos Nro. Ejemplar Jinete Gan Place Show 1 4 Big Effect Luca Panici 13.20 5.00 3.00 2 2 Secret Chat José L Ortiz 3.20 2.20 3 1 Sound Of The Beast Irad Ortiz jr 2.20

CUARTA CARRERA- 1.200 MTS-TPO 1.11.50

Pos Nro. Ejemplar Jinete Gan Place Show 1 4 Blue Slide Park Tyler Gaffalione 9.80 4.00 2.80 2 6 Breeze The Bayou Jorge Ruiz 9.80 4.40 3 5 Cajun Fool Irad Ortiz Jr 2.20

QUINTA CARRERA- 1.400 MTS-TPO 1.23.73

Pos Nro. Ejemplar Jinete Gan Place Show 1 9 Star of Saturn Paco Lopez 12.80 6.00 3.80 2 4 Sing a Little Song Jorge Ruiz 8.80 4.80 3 10 Caress Junior Alvarado 6.00

SEXTA CARRERA- 1.500 MTS-TPO 1.29.74

Pos Nro. Ejemplar Jinete Gan Place Show 1 7 House of Melody Edgar J Zayas 6.80 3.40 2.20 2 6 Citrus Belle Joe Bravo 3.20 2.20 3 2 Butterfly Queen Paco Lopez 2.60

SEPTIMA CARRERA- 1.700 MTS-TPO 1.44.87

Pos Nro. Ejemplar Jinete Gan Place Show 1 7 No Wasabi For Me Jose L Ortiz 12.40 5.80 2.60 2 5 Cumberland Jorge Ruiz 3.60 2.20 3 1 Fast Kimmie Irad Ortiz Jr 2.20

OCTAVA CARRERA- 1.700 MTS-TPO 1.39.03

Pos Nro. Ejemplar Jinete Gan Place Show 1 10 Phileas Fogg Jose L Ortiz 12.60 7.00 4.80 2 3 Merlin John R Velazquez 13.00 7.20 3 6 Public Sector Paco Lopez 5.00

NOVENA CARRERA- 1.000 MTS-TPO 55.86