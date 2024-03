Aquí el Best Bet y los Tips para Santa Anita Park 15-03-2024

El Classic Meet de Santa Anita Park inicia una nueva semana este viernes 15 de marzo con ocho competencias programadas. Cuatro de las pruebas se disputaran sobre pista de arena y cuatro sobre superficie de grama. El programa tiene un promedio de 7.37 inscritos por carrera y la prueba mejor rentada será la sexta en el orden, un Allowance Optional Claiming para yeguas de 4 y más años con $67.000 en premios.

La jornada de ocho carreras dará inicio a las 1:00 pm. (Hora Pacífico USA) o 4:00 pm.(Hora Este USA y Hora Venezuela), y dentro de la jornada se ha programado el interesante juego del Pick Six que en Santa Anita Park tiene un multiplicador de $1 como mínimo e iniciará a la altura de la tercera carrera, pautada para la 1:59 pm 1ue equivale a las 4:59 pm. (Hora del Este USA).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras con validez para el Pick Six, pero que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Tercera Carrera. 2.We´ll Do It Live. Está de turno en el lote. 6. Nancy Griffith. Puede atropellar con éxito. 4. Creative Quality. El debut la acredita.

Cuarta Carrera. 6. Arinniti. Ahora anda mejor y buscaron a Flavien Prat. 2. Toppolina Lo hizo bien con Fresu que repite la monta. Línea Doble.

Quinta Carrera. 2. Easter Coming Back. A la sorpresa con la monta del "Ciclón" Santiago. 4. Suzzie´s Darlin. Buen origen, esperan notable mejoría. 3. Ace Ace Baby. Debuta en grupo suave y con ejercicios aceptables.

Sexta Carrera. 6. Court Snort. Va por la tercera al hilo y Flavien Prat no se baja. 4. Jessebear. El jockey la conoce y ya la ganó una vez. 1. Abhita Ha estado muy cerca con la conducción del chileno Berrios.

Séptima Carrera. 4. Known Idea. Mostro gran velocidad en el debut, ha trabajado en gran forma y repite Berrios sobre su lomo. Correrá como nuestro Best Bet del viernes en Santa Anita Park.

Octava Carrera. 1. Tarantino Si se coloca bien al inicio será difícil de contener con la monta del mexicano Juan Hernández. 3. Explain This Audit. Ahora anda mejor y Ayuso lo conoce bien, debe decidir. 7. Mubtadaa. Tenía casi dos años sin correr y llegó cerca, Dettori vuelve a conducirlo, hay que incluirlo.

En resumen esta es la combinación recomendada para el viernes 15 de marzo en Santa Anita Park:

3a) 2-4-6

4a) 2-6

5a) 2-3-4

6a) 1-4-6

7a) 4

8a) 1-3-7