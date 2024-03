Entrenador venezolano paga $1.500.000 por este potro en las ventas de Ocala

Este miércoles 13 de marzo se lleva a cabo el segundo día de subastas de potros entrenamientos en Ocala Florida en las muy conocidas Ocala Breeders Sales (OBS) y un venezolano ha sido el mayor pagador en esas renombradas ventas, se trata del entrenador José Francisco D´Ängelo, quien acaba de firmar la compra de un hijo de Not This Time en Pammy Whammy por War Front, por un precio de $1.500.000

Andy Hartley y Dean DeRenzo de Hartley/DeRenzo Thoroughbreds compraron solo un ejemplar en Saratoga el año pasado, en las ventas selectas de yearlings de Fasig-Tipton, un hermoso potro castaño hijo del padrillo Not This Time. El popular yearling no fue barato para un prospecto y le costó a Hartley/DeRenzo $900,000 para el Gainesway. Ahora el potro, consignado como Hip 533, proporciona una jugosa recompensa, al ser vendido a Pro Racing Stable por $1.5 millones, el potro más caro de los dos primeros días en OBS.

Criado en Kentucky por Rockingham Ranch, el potro castaño, cuya madre es la yegua ganadora por War Front, Pammy Whammy, y medio hermano de Pammy's Ready (hija de More Than Ready), briseó 200 metros en 09 4/5 la semana pasada. Según DeRenzo, la forma en que el potro entrenó fue incluso más notable que la rapidez del tiempo.

"Esperábamos que siguiera el camino correcto y lo hizo", dijo DeRenzo. "Luego simplemente trabajó en las manos. El potro nunca bajó el ritmo en :09 4/5, :y siguió adelante, 600 metros en 32 1/5 y luego 800 en :45.0 "Era increíble cuando tenía un año", añadió DeRenzo. "Estuvo fantástico el año pasado. Fue el único caballo que compramos en Saratoga. Simplemente se destacó y fue difícil comprarlo en ese momento. Siguió haciéndose más grande y más fuerte durante todo el invierno. Por supuesto, lo tratamos con guantes de seda. Sólo queríamos mantenerlo sano y salvo".

Mientras Hartley y DeRenzo dieron un suspiro de alivio luego de la exitosa estancia del potro en el ring de ventas, la responsabilidad de ayudar al prometedor potro a alcanzar su potencial ahora recae en Pro Racing y el entrenador José Francisco D'Angelo. Las conexiones no son ajenas a los hijos de Not This Time. D'Angelo actualmente prepara al ganador clásico de grado hijo de Not This Time y aspirante al Kentucky Derby (G1), No More Time para Rich Mendez y Morplay Racing.

"Desde el día que el potrillo trabajó, lo queríamos",declara D'Angelo sobre la sesión del miércoles. "Trabajó de maravilla y tuvo un buen galope. Tiene una gran mentalidad y está concentrado. Hablé con todos los propietarios de No More Time y les dije que necesitábamos este caballo. Tiene una buena oportunidad de ser un gran caballo el próximo año. "Todo el mundo está emocionado. Sabíamos que iba a costar mucho después de su briseo. Estuvo hermoso en Saratoga el año pasado".

Originario de Venezuela, donde fue un entrenador líder, D'Angelo, hijo también del entrenador campeón Francisco D´Angelo, llegó al sur de Florida en 2019. Entre sus mejores corredores en Estados Unidos se encuentra el ganador clásico de grado Jesus' Team, hijo de Tapiture. Jesus Team terminó tercero en el Preakness Stakes (G1) de 2020 y segundo en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) en ese año. Luego segundo detrás de Knicks Go en el Pegasus World Cup Invitational Stakes (G1) de Gulfstream Park el año siguiente.

"Fui a la Breeders' Cup, al Preakness y a la Copa Mundial de Dubai con Jesus Team, así que eso me puso en el mapa", afirma D'Angelo. "Este es mi primer año con mis propios potros y me siento bendecido de todo lo que está sucediendo". En cuanto al nuevo gran caballo del establo, D'Angelo expresa: "El potro se relajará durante unos 15 días y luego se enviará a Palm Meadows, donde tengo a todos mis ejemplares. Nos estamos preparando para Keeneland". y Saratoga. Todavía no sabemos qué tan temprano llegará".