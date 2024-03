¡Última Hora! Suspendido 15 años y multado entrenador en Estados Unidos

Es un entrenador ganador de 49 carreras en 333 ejemplares ensillados durante 4 años de carrera en Estados Unidos. El entrenador Milton Pineda, con sede en el sur de California, ha sido suspendido durante 15 años y se le ha ordenado pagar un total de 195.000 dólares en multas y honorarios legales después de que un panel de arbitraje lo encontró culpable de siete violaciones de las reglas bajo la Ley Anti -Programa de Control de Dopaje y Medicamentos (AMDC), según decisión final del 12 de marzo.

Entre el 2 de junio y el 4 de julio del año pasado, siete potros diferentes de Pineda dieron positivo por diisopropilamina, una sustancia prohibida según la Ley de Seguridad e Integridad en las Carreras de Caballos (HISA), después de correr en Santa Anita y Los Alamitos. Durante ese período, Bella Renella (Clubhouse Ride), entrenada por Pineda, corrió y ganó dos veces en Santa Anita.

El fallo se produjo tras una audiencia probatoria completa en persona en el Centro de Resolución JAMS en Irvine, California, el 27 de febrero, presidida por la árbitro Nancy Holtz.

El abogado Darrel Vienna, quien representó a Pineda, afirma: “Uno de los argumentos que planteé pero en el que creo es que el castigo debe adecuarse a la violación o al delito. Pero en este caso, no hay conexión entre la conducta o la supuesta conducta del señor Pineda y los 15 años y los casi $200,000 en multas. Este es sólo otro ejemplo de la extralimitación y la injusticia de HISA y HIWU”, dijo Vienna, y agregó que no estaba seguro de si Pineda apelaría la decisión. El fallo de Holtz es la pena más dura impuesta desde que el programa federal entró en vigor en mayo pasado.

HIWU clasifica la diisopropilamina (DIPA) como vasodilatador, que es una sustancia que actúa sobre los vasos sanguíneos para permitir que la sangre fluya más libremente a través de ellos. La diisopropilamina también se encuentra en varios artículos de uso diario, como tabaco, productos de belleza y desinfectantes para manos.

De hecho, según el fallo final, Pineda argumentó que “nunca había administrado DIPA a sus caballos, a sabiendas o intencionalmente”, y que las pruebas positivas probablemente se debieron al uso de ciertos suplementos alimenticios o a la contaminación cruzada mediante el uso de desinfectantes para manos. por personal oficial del establo en Santa Anita Park o Los Alamitos.

Entre otras afirmaciones, Pineda argumentó que la cadena de custodia de ciertas muestras “no se realizó de manera que preservara la integridad de las muestras” y que las pruebas realizadas en una de las muestras de Bella Renella “tampoco se realizaron adecuadamente” , según la sentencia final. Holtz desestimó estos argumentos.

" El Señor. Pineda no ha establecido ninguna falla o negligencia ajena significativa”, afirma el fallo, argumentando que Pineda no pudo probar que la “fuente fue la contaminación de los complementos alimenticios” y que “hay evidencia no refutada de que el desinfectante para manos en el establo de Santa Anita Park y de Los Alamitos no fue utilizado” por el personal oficial.

Holtz también encontró que las impugnaciones de Pineda sobre la cadena de custodia adecuada de las muestras fallaron "en el primer paso, ya que no ha establecido ninguna desviación de los estándares del laboratorio", y que las preguntas sobre la validez del análisis de la muestra B de Bella Renella son discutibles. debido a los resultados positivos de las otras muestras.

La primera infracción máxima de las normas antidopaje según HISA por un positivo en diisopropilamina es de dos años. Holtz determinó que las siete violaciones de reglas separadas ascendían a 14 años que debían cumplirse consecutivamente. A raíz de su suspensión provisional, Pineda transfirió el cuidado de sus caballos al entrenador Salvador Naranjo, quien a su vez contrató a Filberto Alvarado, ex empleado y mozo de cuadra de Pineda.

Los fallos de Holtz encuentran a Pineda culpable de “programa de entrenamiento” en violación de su suspensión provisional, por lo que HIWU solicitó una suspensión adicional de un año y una multa de $5,000 por circunstancias agravantes. "Existe evidencia de que el Sr. Pineda ha ignorado flagrantemente el Programa ADMC al violar su Suspensión Provisional y su Inelegibilidad previa, y también exhibió una conducta engañosa u obstructiva al negarse a permitir que los investigadores de HIWU registraran su teléfono", afirma el fallo.

“A lo largo de su Suspensión Provisional (15, 20, 22, 26 de septiembre y 19 de octubre), el Sr. Pineda fue visto en múltiples ocasiones asistiendo a Los Alamitos viendo entrenar a sus caballos y reuniéndose tanto con el Sr. Naranjo como con el Sr. Alvarado”, refiere el fallo..

Según la sentencia final, Pineda admitió que acudía a la pista con regularidad, “pero no para 'programar entrenamiento' (es decir, no para dar instrucciones al señor Naranjo o a Alvarado sobre cómo entrenar a sus antiguos caballos), sino sólo para pasar el tiempo."

Además de Bella Renella, los otros seis ejemplares de Pineda que dieron positivo por Disopropilamina fueron Flatterwithjewels (Flatter), Big Splash (Mr. Big), Chollima (Paddy O'Prado), Catbernay (Sapphire Cat), Keep Your Coil (Coil) y Wegonahavagoodtime (Big Bad Leroybrown). Todos estos potros ganaron las carreras respectivas en las que posteriormente dieron positivo, excepto Flatterwithjewels, que terminó segundo en Santa Anita el 9 de junio del año pasado. Holtz multó a Pineda con 180.000 dólares y le ordenó pagar 15.000 dólares por la participación de HIWU en el arbitraje.

Con información de TDN