Suspensión y multa para este entrenador de caballos purasangre en Estados Unidos por uso de sustancia prohibida

El entrenador profesional John Pimental, activo desde 1976 es ganador de 250 carreras en Estados Unidos y en el año 2023 estuvo ejerciendo su labor en Tampa Bay Downs y Monmouth Park.

Una suspensión de 15 meses y una multa de $10,000 por posesión de un medicamento prohibido para la tiroides, Thyro-L. recibe el entrenador John Pimental. Aunque el cuidador tenía una receta para administrar la droga a su ejemplar, la posesión de una sustancia prohibida está clasificada como una violación de las normas antidopaje según la Horseracing Integrity and Safety Authority (HISA).

Esa noticia fue una de las sentencias publicadas esta semana entre las decisiones relacionadas con la Ley de Seguridad e Integridad en las Carreras de Caballos de todo el país.

El caso de Pimental se resolvió sin una audiencia final luego de que aceptó las sanciones de la Unidad de Integridad y Bienestar Hípico (HIWU).

En casi medio siglo de entrenamiento, informa TDN, la única falta ante la Association of Racing Commissioners International en el historial de Pimental, fue una multa de $100 por una vez no tener un certificado de un potro en el archivo.

En el informe de resolución del caso, HIWU enumera varios detalles atenuantes en el caso de Pimental, incluido cómo produjo un registro de prescripción válido para Thyro-L, así como una carta de su veterinario, que respalda su uso en el caballo, “no hay evidencia de que el Sr. Pimental poseyera el Thyro-L para su uso en un Caballo encubierto después de que el Programa ADMC entrara en vigencia”; que el ejemplar al que se le recetó el Thyro-L estaba “todavía vivo y en posesión y cuidado de los Pimental en el momento en que se encontró el Thyro-L “admitieron abiertamente su error”.

Al mismo tiempo, “El Sr. Pimental no se informó sobre las inminentes reglas del Programa ADMC, no tomó precauciones para asegurarse de no estar en posesión de Thyro-L una vez que el Programa ADMC entró en vigor y no supervisó la eliminación del Thyro-L en su posesión.” afirma el informe justificativo de las sanciones emitidas.