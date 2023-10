A este jinete lo arrestan por cuarta vez en Estados Unidos

El pasado sábado 30 de septiembre, el departamento de policía de Oceanport, Nueva Jersey, detuvo a uno de los jinetes que hace campaña en el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en esa localidad. El fusta es la cuarta vez que es detenido por diferentes cargos que se le imputan.

Se trata de Nik Juarez, de 30 años de edad y uno de los látigos que hace vida en los circuitos de Monmouth. El mismo fue puesto a la orden de las autoridades ese sábado por agresión simple según lo reflejado por el medio Paulick Report. Las otras tres veces fueron: una en agosto de 2022 y dos veces el mismo día en mayo de 2023.

Serifos es una de las victorias selectivas de Nik Juarez este año en Monmouth Park

La última vez que Juarez montó fue el 16 de septiembre en el circuito de Meadowlands y logró victoria sobre el ejemplar It's Hot in Here. Desde ese entonces no había participado en carreras y tiene unos compromisos firmados para la jornada de este miércoles 4 de octubre en la pista de Delaware Park. Su agente Jimmy Riccio, desconoce los motivos de la detención. Nik Juarez tiene 978 victorias en los óvalos de la Unión Americana y este año lleva 60 primeros logrados, según el portal Equibase.com.