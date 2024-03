Jornada de Gala con 5 stakes el jueves en este hipódromo de Estados Unidos

Este jueves 14 de marzo se viste de gala el circuito hípico de Phoenix, Arizona presentando una jornada de gala con 5 eventos selectivos. Se trata del Hipódromo Turf Paradise que reúne a varios de los mejores profesionales de Arizona, Nuevo México y California para participar en la reunión hípica clásica.

El jueves 14 de marzo estarán presentes en el hipódromo de Turf Paradise, entre otros destacados jockeys, Kasushi Kimura, de Japón, el italiano Antonio Fresu, Assael Espinoza, Armando Ayuso y Mario Gutiérrez, entre otros. También el actual líder de la estadística en Turf Paradise, el venezolano Karlo López, cumplirá 4 compromisos de monta, incluyendo en 3 de los 5 stakes programados.

Entre los preparadores que se dan cita están Jonathan Thomas, Doug O´Neill, Peter Miller, Vladimir Cerin, George Papaprodromou y Leonard Powell, entre otros. La jornada consta de 5 stakes con $60.000 en premios cada uno.

En la quinta carrera se disputa el Cotton Fitzsimmons S.en 1700 metros sobre grama, para ejemplares de 3 y más años, no se inscribió ningún tresañero a la prueba y el favorito según el Morning Line es el N°3 Fuerteventura, conducido por Kasushi Kimura y entrenado por Jonathan Thomas, fuerte rival el N°8 Diamond Rim que será piloteado por Karlo López y presentado por Dan McFarlane.

La sexta carrera es el Arizona Oaks en una milla para potras de tres años donde el Morning Line señala como la mas cotizada a la potra N°1 Pink Whitney, pupila de Doug O´Neil que guiará el italiano Antonio Fresu. Luego en la séptima prueba se corre el Turf Paradise Derby con el favoritismo para el N°4 E J Won the Cup , de nuevo con la dupla Fresu/O´Neill en la conducción y preparación respectivamante

Seguirá la octava prueba Phoenix Gold Cup S.en 1200 metros para ejemplares de 3 y más edad, donde el Morning Line señala como el más cotizado al N°7 Tulane Tryst (Into Mischief) que lleva la monta de Roberto Morales para el entrenador Miguel Hernández. La reunión cierra con el Queen of the Green S., prueba en distancia de 1700 metros sobre grama, para yeguas de 3 y más años, prueba pareja donde surgen la yegua N°2 Ascendancy (Classic Empire) con Alexander Chavez en el mando y la preparación de O.Jáuregui y la yegua N°3 Yankee Dolar (California Chrome), montada por Karlo López y presentada por Marcus Vitali, como rivales de consideración.

Este jueves selectivo cierra la programación semanal de Turf Paradise, circuito hípico de Arizona cuyo actual meeting finalizará el mismo día en el que se corre el Kentucky Derby de 2024 en Churchill Downs, el próximo 4 de mayo.