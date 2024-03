Famoso propietario pide pruebas antidoping para ventas de potros en entrenamiento

Ha sido notorio el auge de las ventas de potros dosañeros en entrenamiento, los cuales en atención a la forma en que realicen ejercicios que se cronometran normalmente en un furlong (200 metros) de distancia, pueden experimentar en sus precios de venta una revalorización notoria a un precio que puede ser mucho mayor al que se haya pagado por ellos antes, como yearlings (ejemplares de 1 año de edad).

En ese aspecto se observa un auge y entusiasmo por aquellos potros que muestran en la cancha sus aptitudes mucho antes de participar en briseos oficiales o pruebas públicas. No obstante, existen sectores hípicos que sostienen que tales prácticas atentan contra la salud de los ejemplares y su perdurabilidad y resistencia para el futuro para su vida pistera.

Tal es el caso del renombrado propietario e inversionista hípico Mike Repole, propietario del Repole Stable, quien desde 2007 aparece entre los 100 propietarios con mayores ganancias y victorias en Estados Unidos. Repole ha levantado la voz antes de las ventas de potros de dos años en entrenamiento, para emitir polémicas consideraciones en un tweet. Indica Repole:

"Como las ventas de 2 años comienzan la próxima semana, @RepoleStable el equipo y yo hemos decidido que no participaremos en ninguna venta de potros de 2 años en entrenamiento, hasta que se realicen cambios. He comprado en estas ventas a lo largo de los años caballos exitosos como Stay Thirsty, Stopchargingmaria, Unlimited Budget, Chocolate Gelato, etc. Con el paso de los años, a medida que la vida pistera se vuelve menos duradera, estos caballos se ven obligados a correr un furlong en menos de 10 segundos antes de su segundo cumpleaños oficial. ¡¡¡¡¡Esto no tiene sentido!!!!! @OBSSales @FasigTiptonCo @hisa. Necesitamos avanzar con nuevas regulaciones, mejorar las pruebas de drogas y mejores formas de proteger a los caballos. La forma en que estos potros de 2 años entrenan y son acondicionados para estas ventas es incomprensible".

Estas declaraciones de Mike Repole han generado las más diversas reacciones, unas de apoyo y otras de reproche, tal y como la expuesta por @Valery90310081 quien fue respondida por Repole a la conocida criadora Valery De Meric, quien emite como respuesta a Repole lo siguiente:

"Nunca he usado Twitter hasta hoy. Esta publicación es tan injusta e irrespetuosa hacia nuestro personal de Meric Sales, quienes se enorgullecen de entrenar y capacitar previamente a muchos de sus potros de 2 años, que tuve que responder. Nuestros caballos reciben los mejores cuidados, por favor piensen a quién dirigen esta publicación tan generalizada".

.Ante tal respuesta, Repole indica lo siguiente: "El equipo DeMeric y su personal hacen un gran trabajo con nuestros caballos. Es por eso que mantenemos más de 10 caballos con usted y su equipo. Lamentablemente, no todos tienen la misma integridad y estándares que DeMeric. Estoy luchando por mejores reglas y regulaciones, una política de pruebas de drogas más efectiva en potros de 2 años en las ventas, al igual que en la pista. Estoy buscando penalizar y castigar a los delincuentes, mentirosos y cualquier corrupción en estas ventas. Mi postura firme es que tener a potros de 2 años volando por debajo de 10 segundos, mientras los azotan por el carril y luego galopan en 33 alrededor de la curva hace mucho más daño que bien a estos caballos. Trabajemos juntos y encontremos un sistema mejor. Gracias a usted y al equipo de DeMeric por todo su arduo trabajo y esfuerzo para ayudar y tenga éxito con caballos como Life Talk que salió de sus instalaciones. Gracias."

Recientemente el entrenador Jeffrey Englehart que fue suspendido por dos años por el uso de clenbuterol, fármaco no permitido, afirmó. ""Este caballo probablemente estaba entrenando con clenbuterol hasta el día en que se vendió.", dijo Englehart a TDN. “Es bien sabido que el uso de clenbuterol está muy extendido en las ventas. Todo entrenador lo sabe. Creo que si hicieran una prueba de pelo en cada caballo, entre el 70 y el 80 por ciento darían positivo para clembuterol”.

El inversionista Mike Repole pide mayor regulación y mejores pruebas antidoping para evitar que los purasangres continúen siendo sometidos a esfuerzos excesivos a tan corta edad, lo cual redunda en la disminución en la durabilidad y resistencia de esos ejemplares, cuando les toque llevar adelante su campaña pistera.