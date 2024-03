Jockeys de Puerto Rico se alzan con 5 de 8 programadas en Gulfstream Park

Los jockeys de Puerto Rico siguen ganando a un ritmo acelerado en el principal hipódromo de Florida, el coso hípico de Gulfstream Park donde en la estadística actual de jockeys del Championship Meet, ocupan cinco de los mejores 10 en el año por número de victorias obtenidas. Irad Ortiz Jr., José Luis Ortiz, Edgard Zayas, Miguel Angel Vásquez y John Velázquez, ocupan actualmente la primera, tercera, quinta octava y décima casilla respectivamente en ese renglón.

Este miércoles 13 de marzo, al iniciar la semana hípica en el óvalo de Hallandale Beach, los jockeys de Puerto Rico se anotan cinco victorias de las ocho pruebas programadas en Gulfstream Park, al duplicar José Luis Ortiz quien también se llevó la carrera mejor rentada de la jornada y obtener triunfos Irad Ortiz Jr., John Velázquez y Jesus Rios, con una victoria cada uno. La jornada empezó con dos victorias para el panameño Luis Sáez, luego de lo cual los boricuas se alzaron con cinco de las seis últimos eventos de la reunión hípica.

En la tercera carrera de la jornada se impone Quincy Cafe (Mendelssohn), con Jesús M. Ríos, propiedad de Héctor Castro y pensionista del establo del venezolano Paul Valery, quien ha triunfado con sus dos últimos ejemplares presentados en el Championship Meet. Luego siguió la cuarta carrera, con victoria para Sense Your Left (Street Sense), pupila de Mark Casse que fue llevada al triunfo por el astro boricua John Velázquez.para el propietario Gary Barber.

Posteriormente vendrían dos triunfos consecutivos para el jockey boricua José Luis Ortiz, en la sexta y séptima pruebas de la tarde. Ortiz impone a Now Showing (Mendelssohn) del establo del líder actual del Championship Meet, Saffie Joseph Jr., para las sedas del propietario Christian Cruz en la sexta carrera, mientras que en la séptima competencia, la mejor rentada de la jornada, logra vencer con Belle´s Blue Bell (Girvin) entrenada de Carlos David para el Jack or Better Farm.

La reunión hipíca culmina con la victoria para Irad Ortiz Jr, a bordo de Money in Motion (Munnings), entrenada por Michael Trombetta para el Live Oak Plantation. De esta forma los jockeys boricuas obtienen 5 triunfos en las ocho carreras programadas y los hermanos Ortiz se anotan las tres últimas competencias pautadas para la jornada del miércoles 13 de marzo de 2024.