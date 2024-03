Aqui el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 14-03-2024

Prosiguen las grandes emociones con la temporada del Championship Meet en Gulfstream Park, rumbo al Florida Derby (G1) del próximo 30 de marzo y este jueves el óvalo de Hallandale Beach ofrece nueve interesantes carreras a la afición hípica. Tres de las pruebas se disputaran sobre la pista principal de arena, tres se correrán sobre pista sintética o tapeta y las tres restantes se efectuarán sobre la pista de grama o césped.

La prueba mejor rentada de la reunión hípica será la octava carrera, Allowance Optional Claiming para ejemplares de 4 y más años sobre arena y en recorrido de 1.300 metros con $91.000 en premios. La jornada tiene un promedio de 8,1 inscritos por carrera y comenzarán las acciones a la 1.10 pm.

De nuevo se programa en Gulfstream Park el popular juego del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six, el cual iniciará en la cuarta competencia, cuya partida está pautada para las 2:40pm. Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas para el Rainbow Six, que a la vez funcionan como selección para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis pruebas.

Cuarta Carrera. 4. Double Play King. Le corre bastante a Leonel Reyes Ramos y aunque sube de grupo nos agrada para estar decidiendo con buen dividendo. 5. Proverb. Muy buena su penúltima con Zayas que vuelve a su lomo en esta ocasión. 6. Cajun Brother. Viene de ganar en grupo de mayor clasificación, tiene velocidad y puede crecerse. 8. Storm Brave. Bien colocado por fuera y vendrá rematando como acostumbra el campeón Irad Ortiz Jr.

Quinta Carrera. 12. This Dude A Breeze. Va por fuera pero Junior puede colocarse para ensayar buena atropellada. 5.Gambling Holiday. Nadie más que Irad ha conducido a este hijo de Awesome Slew, debe decidir de nuevo. 11. Berlone. Se acercó en su anterior y repite el "Tendón" Edgar Pérez, puede sorprender.

Sexta Carrera. 3. Cardio Princess. En diciembre lo hizo muy bien sobre la tapeta esta yegua japonesa, lleva yunta de confianza y baja de grupo. Correrá como nuestro Best Bet para el jueves 14 de marzo en Gulfstream Park.

Séptima Carrera. 7. Frank´s Art. Tiene la velocidad para marcar el ritmo de la carrera y crecerse con Luis Sáez a bordo. 8. Surrogate. Insiste Irad Ortiz Jr., y está de riguroso turno en el grupo. 4. Gilded Age. Se ha medido a ejemplares superiores, entrena José Francisco D´Angelo, cuidado.

Octava Carrera. 4. Olga. Atraviesa gran condición, la repite José Luis Ortiz parece difícil de derrotar. 6. Hihellohowareyou. Su última actuación sobre arena en Gulfstream Park la acredita para esta oportunidad, 3: Cousin Kristi. Siempre que Luis Sáez entra adelante en la recta final, se pone difícil de alcanzar, pendientes.

Novena Carrera. 5. Sadie the Goat. Va por la tercera al hilo con el mismo jockey, está lanzada a correr y nos agrada para repetir. 1. Roscoe Village. Tiene velocidad y también busca su tercera victoria consecutiva, repite José Luis Ortiz, no podemos marginarla. Línea Doble o Candado.

En resumen, esta es nuestra combinación recomendada para el jueves 14 de marzo en Gulfstream Park:

4a) 4-5-6-8

5a) 5-11-12

6a) 3

7a) 4-7-8

8a) 3-4-6

9a) 1-5