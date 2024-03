Fallece el gran jockey que tiene este vínculo con Cañonero

Una productiva carrera de más dos décadas en las que ganó 4.382 carreras y produjo más de 26 Millones de dólares en ganancias, como jockey profesional en Estados Unidos, Este jueves 14 de marzo muere el gran jockey Hall de la Fama del hipismo norteamericano, Walter Blum. Por información de Job Charry de Jewish Telegraphic Agency, el motivo del deceso fue el cáncer pulmonar. Su hijo Walter Blum Jr., declara en una publicación en facebook el jueves: "El mundo ha perdido a una estrella. Te amo con todo mi corazón papá. Te extrañaré mucho."

La mayor parte de la carrera como jockey profesional de Walter Blum, que va desde 1953 hasta 1977 transcurrió en Nueva York y ganó múltiples stakes. Fue jockey líder de la estadística por número de victorias en 1963 y 1964, fue exaltado al Hall de la Fama Judío del Deporte en 1986 y también al Hall de la Fama del hipismo norteamericano en 1987. Su única victoria en una carrera de la Triple Corona Norteamericana fue en el Belmont Stakes de 1971 con el caballo Pass Catcher, derrotando en esa oportunidad al doble coronado invasor desde Venezuela, Cañonero II,

Walter Blum a pesar de sufrir ceguera en su ojo derecho desde los dos años de edad, cuando cayó de un caballito de juguete, inicia una exitosa carrera como jockey en 1953 cuando obtuvo su primera victoria en Saratoga el 29 de julio, es uno de los cuatro jockeys en ganar seis carreras en una sola reunión en el Hipódromo Monmouth Park, en New Jersey en 1961 Blum fue ganador de grandes carreras como el Santa Anita Derby (G1), Florida Derby (G1) y el Arlington Handicap.

Walter Blum declaró a la Nyra en 2021: "“Me encantaba ser jockey, pero eso no se puede hacer para siempre, disfruté siendo comisario casi tanto como montar. Conocía sus problemas y los conocía como personas. Me respetaban por lo que sabía y por cómo actuaba. Por eso me hice comisario; Siempre respeté a los comisarios cuando montaba y siempre supe que era algo que quería hacer cuando dejara de montar. Eso me ayudó a retirarme y fue una de las mejores cosas que hice en mi vida. Me fui con una buena reputación como jockey y comisario y estoy muy orgulloso de ambos”.

Con información de horseracingnation