¡Arrollador! Jockey venezolano triplica y se anota dos stakes en Estados Unidos

Un destacado jockey venezolano que ha labrado su sitial en 16 años de trayectoria en Estados Unidos, ganador a la fecha de 789 carreras en 6.789 ocasiones de monta y productor de $10,757,906, es Karlo López, líder actual de la estadística en el Hipódromo Turf Paradise, quien este jueves completa una gran faena, al ganar con sus tres conducidos del día y llevarse dos stakes de los cinco programados en jornada de gala en el circuito hípico de Arizona, Estados Unidos.

Puede calificarse como arrollador el desempeño de Karlo López en las últimas semanas, al ser el ganador en 15 de sus últimos 31 compromisos, para una efectividad impresionante de 48,39% entre el 27 de febrero y el 14 de marzo del presente año. Ahora este jueves López además de ganar de 3-3 con sus conducidos, es el jinete más destacado de la jornada clásica en Turf Paradise logrando dos stakes para completar tres victorias selectivas en lo que va del año 2024.

Karlo López inicia su faena este jueves en la tercera carrera, Maiden Optional Claiming de $30.000 donde impone a Sharp Attitude (Sharp Azteca), yegua entrenada por Ryan Kenney para sus criadores, el Triple AAA Ranch, ejemplar que deja excelente tiempo de 1.10.03 para la distancia de 1200 metros.

Luego a la altura de la octava del jueves, el Phoenix Gold Cup Stakes, López logra la victoria de punta a punta con Love My Jimmy (Tapiture), ejemplar propiedad del Rosette Ranch LLC y Chase Goodnight entrenado en el establo de Robertino Diodoro, ejemplar que paró los relojes en 1.08.16 para la distancia de 1200 metros sobre la pista de arena.

El jockey venezolano Karlo López dibuja el Hat Trick con sus tres conducidos del día al obtener el triunfo en "back to back" en la novena prueba, el Queen of the Green Stakes, último evento de la jornada de gala, con la yegua Yankee Dollar (California Chrome), ejemplar de 5 años preparada por Marcus Vitali para el Crosses Sabres Farm, que toma el comando en la recta final para dejar registro de 1.42.31 para el recorrido de 1.700 metros sobre la pista de grama. Con esta yegua López ha logrado el triunfo en dos stakes este año.

Es evidente que el desempeño que muestra Karlo López en las últimas semanas, lo destaca como jockey del momento en Turf Paradise, Arizona, donde comanda la estadística. López ha ganado en este año 2024, un total de 30 carreras en 109 oportunidades de monta, con un extraordinario 28% de efectividad en victorias y 59% en el top 3, acumulando en ganancias un monto de $624.720 con sus ejemplares conducidos en lo que va de año.