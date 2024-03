Aquí el Best Bet y los Picks para Santa Anita Park 16-03-2024

Un nuevo fin de semana de emociones en el Classic Meet del principal circuito hípico de California, Santa Anita Park, que ofrece a la afición este sábado un programa de nueve competencias que incluye dos stakes. A la altura de la tercera carrera se disputa el Pasadena Stakes en distancia de 1600 metros sobre pista de grama para potros de 3 años y el evento principal de la jornada será el San Carlos Stakes (G3) sobre pista de arena en distancia de 1400 metros para ejemplares de 4 y más años.

La reunión hípica dará inicio a la 1:00 pm (Hora del Pacífico USA), equivalente a las 4:00 pm (Hora del Este USA y Hora de Venezuela) y para la misma se han programado cuatro carreras sobre pista de arena y cinco pruebas sobre superficie de grama. La jornada tiene un promedio de 6,88 inscritos por competencia y para la misma se ha programado el popular juego del Pick Six que en Santa Anita Park tiene un factor multiplicador de $1 e iniciará en la cuarta carrera pautada para las 2:32 pm (Hora del Pacífico USA) que corresponde a las 5:32 pm (Hora del Este USA y Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas para el Pick Six sabatino en Santa Anita Park, que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick 3 y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 2. Show Card. Le bajaron la mano a este pupilo de Baffert y el mexicano Juan Hernández no se baja. 6. Quick Brown Fox. Debuta con ejercicios destacados y Mandela buscó a Joel Rosario para asegurar. 1. Disposition. Si se descuidan aparece Dettori.

Quinta Carrera. 2. Shamrockin. Si logra buena salida será una amenaza al final. 3. Quick Kate. Todas las pelea y vueve con Juan Hernández. 8. Can´t Sleep. Hija de Om que ganó con Dettori en el debut, puede sorprender.

Sexta Carrera. 5 Fifth. Street. Costó $950.000 este hijo de Quality Road, Baffert intenta en corto recorrido. 4. Hey Brother. Del Rockingham Ranch con gran opción al triunfo. 6. Matanzas Creek. Dos buenos segundos con Flavien Prat, Dettori se puede lucir.

Séptima Carrera. 6. Let Seamus Go. Hijo de Justify que ahora va con el mexicano Hernández, tiene los números. 5. Indispensable. Costó $825.000 este hijo de Constitution, lo traen a la corta con Rosario a ver si empieza a pagar la cuenta. 3. American Glory Inglés que ya debutó en USA y llegó cerquita.

Octava Carrera. 1. The Chosen Vron. Es campeón en California, a defender su campeonato. 2. Elwood Blues. Se lanzó a correr este hijo de Justify que entrena Bob Baffert. Línea Doble.

Novena Carrera. 5. Caribbean King. A este no hay quien lo persiga en velocidad y repite sobre su lomo el chileno Berrios. Correrá como nuestro Best Bet de este sábado en Santa Anita Park.

En resumen, esta es la combinación recomendada para este sábado 16 de marzo en Santa Anita Park:

4a) 1-2-6

5a) 2-3-8

6a) 4-5-6

7a) 3-5-6

8a) 1-2

9a) 5