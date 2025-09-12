¡Insólito! Juez respalda empresas que rechazan candidatos por ser del equipo rival

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol a veces es más que una simple afición. Así lo señaló un juez en Londrés, quien dictaminó que las empresas pueden rechazar de forma legal a un candidato a un trabajo si es aficionado de un equipo rival al del resto de sus empleados.

Inicialmente, este juicio, curiosamente, no estaba relacionado con el fútbol, sino que enfrentaba a una mujer que denunciaba que una empresa no le había contratado porque dijo que no le gustaba salir con sus compañeros.

¿Qué dijo el juez?

Un juez especializado en temas laborales de Croydon (Londres) aludió durante un juicio que una empresa puede rechazar a un trabajador que sea un “ferviente” aficionado del Tottenham Hotspur si la oficina en la que fuera a trabajar estuviera “llena de aficionados del Arsenal”.

“Hay ocasiones en las que una empresa puede decidir con toda la legalidad que alguien no encajará bien en el equipo y que por lo tanto será difícil que se trabaje juntos”, expresó el magistrado.

“Un ejemplo de esto puede ser una pequeña oficina en la que todo el mundo que trabaja ahí es ferviente aficionado del Arsenal y la empresa decide decantarse por un aficionado del Arsenal por encima de un aficionado del Tottenham con similares capacidades porque no quiere romper la armonía de la oficina”, dijo el juez Daniel Wright.

“Tenemos dos candidatos que pueden ser contratados. Cada uno con sus fortalezas particulares. No veo nada malo en elegir a quien vaya a encajar mejor siempre que se haya investigado lo suficiente”, agregó el juez.