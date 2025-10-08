Cambian de sede del encuentro entre Argentina y Puerto Rico por esta razón (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El encuentro amistoso entre la actual campeona del mundo: Argentina, y la selección de Puerto Rico; originalmente programado para la próxima semana en Chicago, fue cambiado de sede ante las medidas restrictivas contra la inmigración en la ciudad de Illinois.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press, el compromiso se llevará a cabo en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, el estadio local del Inter de Miami.

Crisis Migratoria

Un ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el traslado y explicó que se debía a la situación en Chicago, donde el presidente Donald Trump ha desplegado a la Guardia Nacional para sofocar las protestas contra la represión migratoria.

El funcionario albiceleste habló bajo condición de anonimato porque la reubicación no se había anunciado públicamente.

Más de 1.000 inmigrantes han sido arrestados desde que comenzó la ofensiva migratoria el mes pasado en el área de Chicago. El gobierno de Trump prometió desplegar tropas de la Guardia Nacional en su agenda para impulsar las deportaciones.

Argentina, actual campeón del Mundo, jugará contra Venezuela en otro partido amistoso el viernes en el Hard Rock Stadium de Miami.

Messi fue convocado para jugar ambos partidos, que forman parte de la preparación de Argentina para el Mundial del próximo año, que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.