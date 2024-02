¿Ancelotti miente?: En internet recuerdan su efusivo reclamo ¡contra el Real Madrid!

En las últimas jornadas de la Liga Española el tema arbitral ha ganado protagonismo, incluso por encima de lo deportivo, las polémicas que rodean al Real Madrid y Barcelona hicieron que Xavi y Ancelotti hablaran de la situación, aunque el entrenador del equipo merengue se quiso desligar de todo el ruido.

Mientras que para Xavi Hernández, los recientes "errores" de los árbitros que han beneficiado al Madrid reflejan que hay algo sospechoso en el campeonato, para Ancelotti no tiene sentido hablar del tema y prefiere "no rebajarse" al nivel del catalán, porque según sus palabras, "él si es un profesional".

El hecho es que, en internet los fanáticos de ambos equipos siempre logran traer a colación el pasado a conveniencia y en esta ocasión, muchos se pronunciaron para demostrar que Ancelotti "sí se rebaja" y se queja de los árbitros cuando él es el perjudicado. El mejor ejemplo se remonta a cuando perdió con el Bayern frente a los blancos en la Champions League.

"Fue una injusticia. Quedará en la historia como que el Madrid eliminó al Bayern, y ya está. Pero lo que sucedió en Madrid lo vio todo el mundo, no fue algo normal. Hay que poner el VAR porque es necesario", Así de contundente fueron las quejas del italiano, que además catalogó al árbitro de malo: "En un partido de cuartos de final hay que poner a un árbitro de más calidad".

Durante su segunda etapa en el banquillo merengue, Carlo también ha tenido más de una salida de tono, pese a que después ha intentado remediarlo alegando "confusión en sus palabras". "Nunca me gusta hablar de los árbitros, pero hoy lo voy a hacer. He hablado con Asensio y está muy claro que no toca el balón con la mano. Este penalti es un invento", sentenció el técnico tras un empate contra el Girona la temporada pasada.