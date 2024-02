Xavi Hernández amenazó al Barcelona por culpa de este jugador (+Detalles)

La primera parte de la temporada 2023-2024 para el Fútbol Club Barcelona ha dejado mucho que desear, por una parte, su bajo rendimiento en las competiciones domésticas (va cuarto en la Liga EA Sports y quedó eliminado de la Supercopa de España y de la Copa del Rey) tuvo como consecuencia que el entrenador, Xavi Hernández, tomará la drástica decisión de dejar el club al finalizar la campaña.

Mientras que, por el lado institucional, se están enfocando más en acusar a su máximo rival (Real Madrid), de "adulterar" el campeonato liguero semana tras semana, en vez de buscar soluciones para mejorar el irregular nivel de la plantilla.

Ante esto, en el mercado invernal hubieron muchos rumores de la salida de varias figuras del equipo, como el regreso de Raphinha a la Premier League o el fichaje de Ronald Araújo por el Bayern Múnich, sobre este último caso, el medio británico "The Athletic" lanzó una exclusiva que sorprendió a todos los aficionados azulgranas, debido a que explicaron la verdadera razón del traspaso fallido del defensor uruguayo a la Bundesliga.

Dicho periódico, manifestó que los directivos "bávaros" ya tenían todo listo para desembolsar la estrepitosa cantidad de 80 millones de euros por el tercer capitán del combinado culé y que incluso contaban con el "sí" del futbolista, pero en el último momento, el estratega español, tuvo una reunión con la cúpula del equipo donde aseguró dimitir inmediatamente, si aceptaban la oferta por el central charrúa.

Algo que el Presidente, Joan Laporta, no pensó ni un segundo y rechazó la propuesta del conjunto alemán; sin embargo, esto no sirvió de mucho, puesto que, semanas después el técnico de 44 años anunció en rueda de prensa que abandonará su cargo como dirigente en el mes de junio, declaraciones que tanto jugadores como la propia directiva no pudieron creer.

Ahora bien, de no cambiar de idea, es muy posible que los alemanes vuelvan a intentar contratar al talentoso zaguero en el próximo periodo de transferencias y sin la presión de Xavi, habrá que esperar si la directiva de Cataluña dejará ir a uno de sus principales pilares en defensa.