Xavi utiliza al Real Madrid para explicar su "injusta" situación en el Barcelona

En Barcelona las cosas no terminan de mejorar y todo indica que no será así hasta que termine la temporada. Xavi ya no será más el jefe de un equipo que en sus últimos partidos se ha desplomado hasta el punto de parecer un proyecto totalmente abandonado, a pesar de los rutilantes nombres que hay en plantilla.

Xavi volvió a insistir en que el entorno se lo hace todo más difícil al entrenador que este a cargo, sin importar quien sea, para el exfutbolista es injusta la evaluación que se le hace a un equipo que llegó a esta temporada tras ganar dos títulos el año pasado.

“La decisión de mi dimisión está tomada desde hace mucho tiempo, no se valora lo suficiente nuestro trabajo. La verdad es que había decidido marcharme desde el principio de temporada”. Así de contundente fue Xavi para explicar que el ambiente no es el mejor para un entrenador por más que trabaje por mejorar el equipo.

A pesar de todo lo que pasa actualmente, el estratega culé admite que podría volver en un futuro: "No descarto volver. El Barça me tendrá para lo que necesite, pero ahora pienso que no me necesita". Hernández también sobre lo poca consideración con el trabajo de sus colegas y el suyo: "Así lo siento. Es así. Te hacen sentir que no vales a diario. Hablando con Pep, ya me lo dijo. También pasó con Valverde. A Luis Enrique lo vi sufrir. Tenemos que reflexionar. Tenemos un problema con la exigencia de este cargo".

Xavi fue lapidario al explicar que ninguno de sus logros se valora lo suficiente: "Ni ganando LaLiga a 14 puntos del Real Madrid, ni ganando la Supercopa, ni con la camada... es un tema de entorno, club y exigencia".