¡Único en el Mundo! El dato que coloca al Real Madrid en lo más alto del fútbol europeo (+Números)

Con el final del actual mercado de transferencias de invierno a la vuelta de la esquina, todos los equipos de las cinco grandes ligas europeas se encuentran alistando los últimos detalles dentro de su plantel para la segunda mitad de la temporada. Uno de esos equipos es el Real Madrid, delegación que se encuentra transcurriendo uno de sus mejores momentos de la actual campaña 2023/24.

Los hombres de Carlo Ancelotti solo han conocido la derrota en dos ocasiones en lo que va de temporada en todas las competiciones. Asimismo, luego de su victoria ante Las Palmas el pasado sábado 27 de enero, el combinado de la capital española se ubica en la segunda posición de La Liga EA Sports con 54 puntos, un punto menos que el Girona, actual líder de la competición liguera.

El técnico italiano ha mencionado en más de una ocasión cuál ha sido su “arma secreta” en la primera mitad de la actual temporada. El balón parado del club blando, gracias a Davide Ancelotti y Francesco Mauri, es el mejor de todas las cinco grandes ligas, tanto a nivel defensivo como ofensivo.

Primero en el mundo

Carlo Ancelotti ha cedido a su hijo Davide, todo el peso de la pizarra de estrategias para los balones parados. "Es mi equipo de trabajo el que prepara las jugadas a balón parado", confesó el italiano. Y es en el conjunto blanco, el segundo entrenador es el encargado de preparar las jugadas de estrategia que han servido para firmar 9 de sus últimos 12 puntos.

No obstante, la superioridad del Real Madrid por los aires no es solamente cuando ataca, sino también cuando defiende. La “Casa Blanca” no ha encajado ni un solo gol en lo que va de temporada en jugadas de estrategia, lo que los coloca como la única delegación en no sufrir desde las alturas en el ámbito defensivo. Ningún otro equipo en las cinco grandes ligas puede decir lo mismo. Sólo se le acerca la Juventus, que ha encajado uno en un saque de esquina.

“Carletto”, Davide Ancelotti y Francesco Mauri, han ideado un plan que ayuda a sus defensas a anticipar los movimientos del rival para minimizar el daño. El "equipo de trabajo" mencionado por Ancelotti se encarga de analizar al rival para encontrar sus fortalezas y debilidades a balón parado, tanto en defensa como en ataque.