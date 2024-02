LaLiga: ¿Otro error más? El Barcelona toma está decisión tras la expulsión de Vitor Roque (+Video)

El Barcelona consiguió derrotar al Deportivo Alavés por la fecha número 23 de la Liga EA Sports 2023-2024 y con esto acumular su segunda victoria consecutiva en la competición liguera, llegando a los 50 puntos en la tabla de posiciones.

Sin embargo, todas las miradas estuvieron dirigidas a uno de los principales protagonistas del encuentro, el delantero Vitor Roque, quien anotó el tercer gol del conjunto catalán y su segundo tanto con la camiseta azulgrana, una situación que alegró a todos los simpatizantes culés pero que, lamentablemente, no duró mucho.

Tan sólo nueve minutos después de haber anotado, se produjo un choque entre el atacante de 18 años y el defensa central, Rafa Marín, que le arbitró principal, Martínez Munuera, vio como clara expulsión para la nueva joya del Barça (por segunda amarilla).

Tras esto, todos los futbolistas blaugranas junto al cuerpo técnico pidió explicaciones sobre esta polémica acción, expresando que Roque, apenas roza al zaguero del Alavés y que además, se produjo una falta anterior a Pedri González, por lo que, la jugada debería ser revisada; sin embargo, el VAR no pudo intervenir al no ser roja directa, como establece el reglamento.

Declaraciones de Xavi Hernández sobre la expulsión

Cabe destacar, que en la rueda de prensa post-partido, Xavi Hernández, fue preguntado sobre esta jugada y no ocultó su indignación, "Es un error, otro error del árbitro hacia nosotros. Lo habéis visto. Sólo pido que nos dejen competir. No voy a hablar más de los árbitros. Hoy es otro error flagrante. Estamos pagando el caso Negreira. Pero no voy a hablar de los árbitros. La realidad ya le veis vosotros. No lo digo más o me matáis. Otro error, otra vez".

Asimismo, añadió que intentarán recurrir la decisión del cuerpo arbitral con la esperanza de que "Tigrinho" pueda estar presente en el próximo juego ante Granada, "Tiene gol, llegada y profundidad. Su expulsión es injusta, la vamos a recurrir".