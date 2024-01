Pedri admite no conocer a este jugador de la Vinotinto (+ Video)

El volante del Barcelona Pedri González tuvo un encuentro con el streamer Ibai Llanos en una nueva edición del programa 'Charlando Tranquilamente', siendo este una entrevista en vivo.

En dicha entrevista, Llanos hizo una dinámica donde le iría mostrando jugadores sudamericanos, a lo que el internacional con España manifestó que no ve fútbol sudamericano.

Uno de esos jugadores fue Yeferson Soteldo, referente de la selección venezolana y quien fue fichado recientemente por el Gremio de Porto Alegre en Brasil. Mientras el streamer le dijo que era venezolano, Pedri no pudo adivinar quién era.

"La cara me suena. Me parece a un jugador del Mallorca", manifestó el futbolista, a quien, finalmente, Ibai le explicó que se trataba de Soteldo, por lo que el mediocampista azulgrana terminó de admitir que no lo conocía.

En cambio, un futbolista del que sí tiene conocimiento es de Gabriel Cichero, quien también fue internacional con Venezuela y, tras su retiro, disputó la Kings League con tres equipos antes de marcharse a Los Chamos FC como entrenador.