¡Eran muchos y parió la abuela! Alina Lozano y Jim Velásquez revelan la cantidad de hijos que tendrán

A principios de abril, la actriz colombiana Alina Lozano y su esposo Jim Velásquez, anunciaron que estaban en la dulce espera. Entre tantas críticas, la pareja aseguró que estaban más felices que nunca y le agradecieron a Dios por la bendición que llegará a su vida, la cual pudieron concebir gracias a un tratamiento de fertilidad.

Es así como la recordada Nidia Pacheco de "Pedro 'El Escamoso'", recibiría a su segundo hijo y esta vez a los 55 años atravesando la menopausia. Como era de esperarse, las dudas sobre la veracidad de la gestación comenzaron a salir y las diferentes versiones en su contra no tardaron en llegar.

“Se nos hizo el milagrito”, escribieron en su Instagram. Solo bastó ese mensaje para que los cibernautas alegaran que habían adquirido la prueba positiva en el mercado negro, y otros apuntaron a que la colombiana no podía estar embarazada por su avanzada edad. Esta noticia llega luego de que la pareja iniciara un tratamiento especial en el 2023 para recibir en su hogar al nuevo miembro de la familia.

¡No será un solo bebé!

Caracterizados por sorprender a sus seguidores con su vida en pareja, esta vez no podía ser la excepción y luego de pensar que sería un solo bebé, al que ya le tenían nombre, resulta que serán tres… ¡SÍ, TRES! Así lo anunciaron mediante sus redes sociales.

“No es uno, no son dos, son tres… ¡Vamos a tener tres bebecitos!”, informó la pareja. Como resultado del procedimiento in vitro, la colombiana se convertirá en madre de 4, pues recordemos que, ella ya tiene un hijo mayor. Sin embargo, esto no sería algo seguro, pues la actriz aclaró que solo era una posibilidad.

Tocará esperar los próximos meses para conocer el destino de este embarazo. Por lo pronto, hace unas semanas, los creadores de contenido comunicaron que ya tenían los nombres del bebé. Si es niña llevará por nombre Nidia Elvira Velásquez Lozano en honor a dos personajes que realizó Alina. Si es niño su nombre será Franky Durlandy Velásquez Lozano.