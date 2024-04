La decepcionante confesión de Alina Lozano y Jim Velásquez sobre el embarazo de la actriz (+Video)

Desde que iniciaron su relación, la pareja conformada por los colombianos Alina Lozano y Jim Velásquez, ha dado mucho de qué hablar. La impresionante diferencia de edad entre ellos ha sido el detonante para que el público ponga en tela de juicio el romance. Desde opiniones que apuntan a un show mediático hasta otros que aseguran que el joven solo está con la actriz por fama y dinero, esta unión ha estado cargada de mucha negatividad.

El pasado 23 de noviembre, contra viento y marea decidieron sellar su amor con una hermosa boda íntima celebrada en Cundinamarca, Colombia. Desde ese día, se han mostrado más inseparables que nunca, y a pesar de las críticas, a través de sus redes sociales mantienen al tanto a sus seguidores de todo lo que acontece en su relación, como su luna de miel y la mudanza a su nuevo hogar. Ahora, decidieron formalizar su familia y tener a su primer hijo.

El feliz anuncio del embarazo

Los creadores de contenido iniciaron el mes de abril por todo lo alto con la noticia de que se convertirían en padres, luego de dos intentos fallidos. Es así como la recordada Nidia Pacheco de "Pedro 'El Escamoso'", recibirá a su segundo hijo y esta vez a sus 55 años atravesando la menopausia. Como era de esperarse, las dudas sobre la veracidad de la gestación comenzaron a salir y las diferentes versiones en su contra no tardaron en llegar.

“Se nos hizo el milagrito”, escribieron en su Instagram. Solo bastó ese mensaje para que los cibernautas alegaran que habían adquirido la prueba positiva en el mercado negro, y otros apuntaron a que la colombiana no podía estar embarazada por su avanzada edad. Esta noticia llega luego de que la pareja iniciara un tratamiento especial en el 2023 para recibir en su hogar al nuevo miembro de la familia.

¡Todo era una farsa!

Luego de tantas críticas que recibieron, Alina y Jim se manifestaron sobre lo que estaba sucediendo. En aras de ser transparentes con sus followers, los colombianos admitieron que el embarazo era una mentira y que sí habían comprado la prueba. "Esto se nos salió de las manos, ha sido un tsunami terrible y lamentablemente todos tienen la razón", dijo la actriz.

Siguiendo su confesión, Lozano dejó al descubierto que todo había sido armado para generar controversia. "La prueba fue fraudulenta. No seguiremos adelante con esto, no importa que lo perdamos todo. Es demasiado para nosotros mismos. Todo fue marketing", agregó. Por su parte, Velásquez pidió disculpas por jugar con un tema tan sensible como es la llegada de un bebé.

El "plot twist"

Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando Alina de manera contundente indicó que, sí estaba embarazada y todas sus declaraciones previas se referían a los malos comentarios que han estado recibiendo en estos últimos días. "Eso es lo que ustedes quieren, vernos derrotados. Nos toca demostrar todos los días que sí somos una pareja, que no es mi nieto, que no es mi hijo, que sí hay bebé", reprochó.

Evidentemente exaltada, Lozano recalcó que la prueba es imposible falsificarla. "Amigos de verdad, estoy súper aburrida. A las personas que me están atacando simplemente por ser una mujer mayor ¡no me importa!", finalizó luego de hacer un gesto grosero a la cámara. Recordemos que, ambos han estado en el ojo de huracán debido a la diferencia de 30 años de edad.