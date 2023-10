Alina Lozano presume el vestido que usará para casarse con su novio 30 años menor que ella

El pasado 1 de septiembre, la actriz colombiana Alina Lozano y su novio, el creador de contenido Jim Velásquez, anunciaron que se habían "casado en la playa", pero todo fue parte de una ceremonia simbólica previa a su boda oficial, de la cual ya se encuentran ultimando detalles, pese a las críticas recibidas.

Fue en Cartagena de Indias cuando manifestaron su felicidad por haberse reconciliado y estar en el proceso de unir sus vidas oficialmente ante los ojos de Dios. Ahora, la recordada actriz de 'Pedro El Escamoso' enseñó el vestido de novia que utilizará en ese día tan especial para ellos, y hasta mostró el elegante traje que usará el novio.

A través de un audiovisual que publicaron en Instagram, la colombiana de 54 años aparece utilizando un vestido blanco y su velo de novia, mientras que Jim de 24, lleva un saco color vino y pantalón negro. "El amor es un viaje, y nuestra aventura comienza en el día de nuestra boda", escribieron en la descripción de lo que sería la invitación al bodorrio.

Días antes, Velásquez realizó un live en Facebook en el que indicó junto a su futura esposa que habían asistido a la prueba de vestuario creados por Eugenia Díaz Gómez. "Ella quería algo muy sencillo, que fuera muy cómodo, entonces eso fue lo que primero pensamos en que así fuera", dijo la diseñadora sobre la prenda que le encargó Lozano.

Asimismo, los tortolos confesaron que habían tenido ciertas discusiones por los detalles del vestido de la novia. “El vestido tiene mangas, Alina dijo que no quería algo sin mangas y a mí me pareció bien. (…) Nos vamos a casar en clima frío y necesitamos algo que sea medio abrigado (...) Hay un escote que casi no me gusta, pero bueno, ya se lo acepté, a ella le gustó”, contó Jim.

En el año 2022 hicieron pública su relación y desde entonces, han estado en boca de todos. Muchos aplauden que la mujer se haya dado una nueva oportunidad en el amor, mientras que otros afirman que solo se trata de una estrategia de mercadeo, que evidentemente les estaría funcionando a la perfección pues han logrado levantar el polvo entre el público.