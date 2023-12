¿Mucho chicle y poca bomba? Alina Lozano anuncia que su “esposo” Jim Velásquez se fue de la casa

Ha pasado una semana desde que la actriz colombiana Alina Lozano y su esposo, Jim Velásquez, contrajeron matrimonio en una íntima celebración en Cundinamarca. Entre tantas polémicas y críticas, los felices novios se dieron el “Sí acepto”, haciendo caso omiso a lo que más le reprochan, la edad, pues hay que recordar que, Lozano le lleva unos 30 años a su amado.

Después de la unión, la recordada Nidia Pacheco de ‘Pedro, El Escamoso’, anunció que se irían de luna de miel a Roma, Italia. “Mucha felicidad, mucha ligereza, mucha fluidez porque ha sido un tiempo bastante retador. Yo le di la sorpresa a Jim porque lo vengo planeando desde hace rato y ya finalmente cuando fue un hecho le dije: ‘Amor, nos vamos de luna de miel’, yo ya tenía todo listo y nos vamos para Roma el 22 de diciembre”, comentó.

Todo iba viento en popa hasta que este jueves 30 de noviembre, la también creadora de contenido publicó un video en su cuenta de Facebook anunciando que estaba separada físicamente de Jim, pues en un ataque de celos él prefirió irse a casa de su familia. “Sé que está con los papás, pero no se comunica conmigo. Entonces, miren, me quité la argolla. En tu cara Jim, y me la pongo cuando aparezcas. Él hace este tipo de cosas”, informó.

En su testimonio, la mujer aseveró: “Él hace este tipo de resistencia para que yo lo busque y le diga: ‘Bueno amor, entonces no voy a trabajar con Sebastián’. Yo no voy a hacer eso, lo tengo clarísimo. Soy una mujer que trabaja y cada uno tiene su empresa”.

Sin embargo, todo parece tratarse de una broma o quizás ya arreglaron sus cosas, pues este viernes anunciaron que se mudarán juntos, partiendo de los cuestionamientos de las personas que pedían que ambos formaran un hogar. “Nos vamos a vivir juntos”, se lee en la descripción del post que publicó con un carrete de fotografías en las que se ve el apartamento en obra gris, por lo que seguramente poco a poco comenzarán los trabajos para darle vida a su nueva casa.

Veramonte Living fue el conjunto residencial que eligieron para su nuevo apartamento, un proyecto de vivienda ubicado en Colina Campestre a solo unas cuadras de la Av. Boyacá y de las calles 138, 152, 153 y 170 en Bogotá, Colombia.