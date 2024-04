NBA: Así se jugará la jornada de este sábado 27 de abril en los Playoffs de la NBA

Los Playoffs de la NBA están en un momento decisivo. Todavía no hay equipos eliminados ni clasificados, pero sí hay series que lucen muy favorables a unos equipos.

Este sábado 27 de abril continuarán los encuentros de esta instancia. En total serán cuatro los compromisos que se llevarán a cabo, con la posibilidad de barrer para Denver Nuggets a Los Angeles Lakers.

La jornada comenzará a 1:00 PM, hora del Este de Estados Unidos con el partido entre Orlando Magic y Cleveland Cavaliers. Los de Florida lideran el enfrentamiento con par de victorias, sobre una conquista de los de Ohio.

Finalizado ese cotejo, Oklahoma City Thunder visitará a New Orleans Pelicans con el objetivo de poner la serie 3-0. Mientras que a tercera hora, Miami Heat recibirá a Boston Celtics a partir de las 6:00 PM.

Para cerrar la jornada, Denver Nuggets se medirá a Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena. El equipo liderado por LeBron James está obligado a ganar si no quiere ser barrido como sucedió en 2023.

Jornada de NBA Playoffs 27 de abril

1:00 PM Orlando Magic vs Cleveland Cavaliers

3:30 PM New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder

6:00 PM Miami Heat vs Bostont Celtics

8:30 PM: Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets