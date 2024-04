¡Revelación! Conoce como sigue el estado de salud de Carl Herrera (+Declaraciones)

En este 2024, Carl Herrera volverá a la acción en la Superliga Profesional de Baloncesto al mando del equipo Spartans DC para tratar de enderezar el rumbo de los capitalinos, que no han tenido sus mejores zafras en el baloncesto venezolano. Ahora, el histórico ex jugador de la selección nacional de Venezuela estará de nuevo dirigiendo en la SPB.

En el 2022, Herrera estuvo al mando de Cocodrilos de Caracas y llevó al conjunto saurio a la final ante Trotamundos de Carabobo. Durante el cuarto juego de la serie, el ex NBA perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliado por el cuerpo médico del conjunto caraqueño. Luego de finalizar ese torneo, en el 2023 no estuvo dirigiendo a ningún equipo en el país.

¿Carl Herrera está listo para llevar a Spartans DC?

Herrera habló sobre su estado de salud y detalló cómo se encuentra para afrontar esta nueva zafra de la liga de baloncesto venezolana. "Me encuentro perfectamente bien. En esa situación, antes de ese apremio, a mi me dio COVID. Yo tuve COVID también, pero yo atribuyo a lo que me pasó en ese momento con el estrés, podría decirlo así, situaciones que se dieron antes del partido, un día antes del partido", dijo.

Además, explicó los motivos por los cuales atravesó en esa final ante Trotamundos. "Yo creo que por la presión del partido también me descompensé. Yo soy una persona que se entrega muchísimo, en cuerpo y alma... Y cuando uno ama con tanta pasión algo, uno se extralimita. Va por encima de lo normal y me pasó eso", expresó.

"Ahora con experiencia, con lo que me han dicho los médicos, con lo que que me ha dicho mi familia, mis allegados, es que trate de tomar las cosas más suave. Lo que se puede, se puede y lo que no, no. Para mí es casi un imposible no tratar de llevar las cosas a donde uno quiere llegar", puntualizó el histórico miembro de los "Héroes de Portland".