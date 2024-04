Este es el puesto que Carl Herrera busca en un futuro en Federación Venezolana de Baloncesto (+Declaraciones)

Carl Herrera es una auténtica leyenda del baloncesto venezolano. En 1994 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar un anillo de la NBA, lo cual repitió en 1995. Ambos con el uniforme de Houston Rockets, donde tuvo un puesto importante dentro de la rotación de jugadores internos que lideraba Hakeem Olajuwon.

También es recordado su paso por una de las etapas más gloriosas de la Selección Nacional, al ser parte del equipo que clasificó al Mundial de 1990 y a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En el medio de eso obtuvo la medalla de oro en el Sudamericano de Valencia y la presea de plata en el Preolímpico de Portland, midiéndose en la final al Dream Team de Estados Unidos.

Carl Herrera: "Quiero aportar a la Federación"

Ahora, previo a lo que será el inicio de la temporada 2024 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), Carl Herrera pasó por las instalaciones del Bloque De Armas para conversar con Meridiano acerca de su futuro, no solo como entrenador de Spartans Distrito Capital, el cual es su rol actual, sino también sobre la posibilidad de tener un cargo dentro de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB)

"Me gustaría ser presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto. No es algo que directamente está en mi poder. Voy más allá. Me gustaría estar detrás de la FVB como imagen y persona que quiere aportar, con ideas, con contactos, con proyectos, sin mezclar una cosa con la otra. Directamente con la parte deportiva, para darle apoyo a nuestros atletas. También hay que darle una secuencia. No puede ser un proyecto de cinco años, ocho años y luego volvemos a caer. Tiene que ser algo constante. Los jugadores deben ir a Estados Unidos u otro país para mejorar y regresar al país"; comentó el ex NBA.