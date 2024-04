NBA: ¡Contundente! Este dijo Kevin Durant tras perder de nuevo ante Minnesota (+Declaraciones)

Phoenix Suns es una de las organizaciones que más duro ha apostado en lo económico para conformar un gran equipo que pueda alcanzar el título de la NBA. En los últimos años por la franquicia han pasado grandes figuras como Chris Paul, además de Kevin Durant y Devin Booker, quienes se mantienen todavía dentro de la plantilla.

La tarea del equipo de Arizona no era fácil. Al frente estaba una de las sensaciones de la temporada regular como Minnesota Timberwolves, liderado por un joven Anthony Edwards que ya se proyecta como una de las grandes superestrellas de la liga.

Este martes 23 de abril, Edwards no fue aquel impresionante anotador, ya que se quedó con 15 unidades. Sin embargo, aparecieron otros nombres como los de Jaden McDaniel, con 25 puntos. Mientras que Rudy Gobert y el veterano Mike Conley sumaron 18 tantos cada uno. Estos aportes fueron claves para que Minnesota se imponga 105-93 y ponga la serie 2-0.

Kevin Durant no cree que la serie esté definida para Phoenix Suns

Durant no tuvo su mejor actuación y terminó con 18 puntos, producto de un 6-15 en lanzamientos de campo. A su vez que Booker registró 20 contables. Ambos saben que quizás para este tipo de compromisos se espera más de ellos por ser los líderes de Phoenix. Por ello, en la conferencia de prensa, posterior a este encuentro, dieron un mensaje a la fanaticada del equipo, que espera una pronta recuperación cuando jueguen en casa.

"No nos podemos rendir ahora. Los necesitamos más que nunca", dijo KD. Algo muy parecido a lo que declaró Booker, quien no dio por definida su suerte en estos Playoffs de la NBA: "No dejen de contar con nosotros. Es una serie por una razón", afirmó.

El próximo compromiso entre ambos quintetos se dará el viernes 26 de abril en Phoenix a partir de las 10:30 PM.