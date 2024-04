NBA: ¡Un súper equipo! Esta podría ser la selección que vencería a Estados Unidos en competiciones FIBA

Desde los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, la hegemonía de Estados Unidos en el baloncesto internacional se extendió y han ganado siete medallas de oro de ocho en esta competición. Sin embargo, existía un país que pudo haber complicado el paso de los norteamericanos en este torneo pero que se disolvió en el año 1992.

El mismo año que España acogió los Juegos Olímpicos, Yugoslavia se disolvió y, actualmente, pudo haber sido una de las mejores selecciones del mundo debido a la constelación de estrellas que tendría para competir a nivel internacional. Serbia, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo y Bosnia.

Ante esto, Goran Dragic, ex jugador de la NBA y de la selección eslovena, dejó claro que un combinado nacional yugoslavo sería capaz de luchar en el baloncesto FIBA contra las potencias mundialistas.

Yugoslavia: Jokic, Doncic, Bogdanovic...

En el podcast "The OGs Show", de los ex jugadores Udonis Haslem y Mike Miller, Dragic comentó que la disolución de Yugoslavia no permitió que se pudiera ver en la actualidad a un equipo yugoslavo en competiciones internacionales. "Imaginen el equipo nacional, tenías a Drazen Petrovic, Dino Rada, Vlade Divac. Si todavía existiéramos en el mismo país, tendríamos a Luka, Jokic, Vucevic, Bogdanovic", dijo.

Ante la posibilidad de que esto pudiera haber pasado, el esloveno destaca que pudo haber sido competitivo un duelo entre Estados Unidos y Yugoslavia en la actualidad. "Podemos jugar contra ustedes", comentó Dragic sobre el nivel que tendría el conjunto europeo para hacer frente a los líderes del baloncesto mundial.