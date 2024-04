NBA: Miami Heat no contará con este jugador para el juego 2 contra Boston Celtics

Miami Heat es el vigente campeón de la Conferencia Este de la NBA, pues se impuso el año pasado a Boston Celtics para acceder a las Finales, las cuales perdió con Denver Nuggets en cinco juegos.

El equipo dirigido por Erik Spoelstra logró clasificar a Playoffs en el Play In tras vencer a Chicago Bulls. Pero lo hizo sin su estrella Jimmy Butler, quien sufrió una lesión ante Philadelphia 76ers.

Ahora, Miami tiene que lidiar una serie ante ese Boston Celtics que eliminó en 2023. Pero que esta vez luce como el equipo más sólido de la liga. Así lo demostró con su récord de 64-18, el mejor de toda la NBA.

Miami Heat ha tenido que lidiar con lesiones

Pero por si no fuese poco, Heat no podrá contar tampoco para este encuentro con Terry Rozier, quien no juega desde el 7 de abril, debido a una lesión en su cuello.

"ACTUALIZACIÓN DE LESIONES: Terry Rozier (cuello) ha sido descartado para el Juego 2 de mañana por la noche contra los Celtics"; dijo la publicación hecha por la cuenta oficial de Miami Heat en X.

Rozier fue clave en la temporada regular al promediar 16.4 puntos y 4.6 asistencias en 31 juegos, luego de llegar a Florida a mitad de campaña, proveniente de Charlotte Hornets, donde era la estrella ofensiva del equipo.

En el primer juego de esta serie, Boston Celtics hizo gala de su favoritismo y venció de forma amplia, a Miami con marcador de 114-94. Ahí el más destacado fue Jayson Tatum con un triple-doble de 23 tantos, 10 rebotes e igual número de habilitaciones.

Este miércoles 24 de abril se volverán a medir en el TD Garden a partir de las 7:00 PM, hora del Este de Estados Unidos.