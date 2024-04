NBA: ¡Reventó! LeBron James culpa al arbitraje de la derrota de Los Ángeles Lakers ante Nuggets

Los Ángeles Lakers perdieron una oportunidad de oro de viajar a casa con la serie igualada a una victoria. El equipo de LeBron James sufrió una brutal remontada con disparo en el último segundo de Jamal Murray para darle la victoria a los Denver Nuggets (101-99), en la jornada de este lunes por la noche.

El Rey quedó como uno de los villanos del partido al fallar con un triple sin marca, cuando las acciones estaban igualadas a 99 puntos. Esto le dio el chance a la franquicia local de responder y propinarle el octavo revés en fila al alero contra ellos.

Sin embargo, el veterano de 39 años fue héroe por algunos segundos del duelo con una bandeja para poner arriba a los angelinos (99-97), cuando restaban 47 segundos por jugar. El canasto generó polémica, ya que James recibió un contacto mientras se dirigía al aro, que no fue pitado por el árbitro.

Antes de que encestara los dos puntos, Jamal Murray golpeó la cabeza de LeBron después de que éste venciera a Kentavious Caldwell-Pope. El referee ignoró por completo la acción del piloto de los Nuggets y no le concedió el tiro libre adicional a Los Ángeles. Después de la derrota, 'The King' no tardó en descargarse con el arbitraje.

"Para ser honesto, no entiendo lo que está pasando en el centro de repetición. ¿Para qué tenemos un centro de repetición? No tiene sentido para mí. Me molesta", declaró James en la rueda de prensa postpartido.

De otorgarle el tiro de castigo al Rey, Denver hubiese forzado el tiempo extra con la anotación 'clutch' de Murray y dale la oportunidad a la tropa de Darvin Ham de mantenerse luchando en el compromiso. La franquicia púrpura viajará a Los Ángeles con la serie 0-2 en contra.