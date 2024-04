¡Hey mor! Pillan a Nadia Ferreira mirando con deseo a Feid en los Latin AMAs 2024 (+Video)

El colombiano Feid se apoderó de los Latin American Music Awards 2024 y además de ser uno de los más nominados de la noche, también fue de los máximos ganadores. Al igual que su novia Karol G, el antioqueño se alzó con 6 premios que reconocen lo exitosa que ha sido su carrera hasta ahora. Temas como “Yandel 150”, “Luna” y “Hey mor” han catapultado su carrera.

“Buenas noches mooorr. Colombia qué rico, qué rico, que se sienta pues mor que estamos en Medallo. Que mi Dios les pague y les multiplique. Esto no me lo hubiera ganado si no fuera por toda la gente que escucha mi música”, expresó el reggaetonero, quien vestía muy relajado y todo de color negro.

En medio de sus palabras, la cámara captó a la modelo paraguaya Nadia Ferreira, muy atenta a lo que decía el intérprete de “Classy 101”. Como los internautas son más fuertes que el odio, comenzaron a resaltar la pícara mirada de la esposa de Marc Anthony, sin embargo, dificultamos que ella tenga algún tipo de interés en el ‘Ferxxo’.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque muchos aseguraban que Ferreira estaba muy pendiente, otros aseguran que se trata de su impactante mirada. “Ella es linda, tal vez esa es su mirada normalmente y la gente lo mal interpreta”, “Admiración, dejen el morbo,ella ama a su esposo”, “Q mirada tan bella.. es q tiene los ojos hermosos”, “Esa mirada dice que buenote está”, se lee en redes sociales.

Salomón Villada Hoyos, como es su nombre real, se hizo acreedor de 6 reconocimientos. “Artista Streaming del Año”, “Colaboración del Año”, “Colaboración Crossover del Año”, “Canción Global Latina del Año”, “Mejor colaboración – Urbano” y “Mejor Canción – Urbano”, fueron los premios que se llevó a casa.

Asimismo, el reggaetonero tuvo la oportunidad de cantar dos temas con Yandel, a quien homenajearon en la ceremonia con el Latin AMAs Pioneer. Esto significó un sueño para Feid, quien ve al boricua como su ídolo, y manifestó que es un honor poder cantar con él y hoy en día ser grandes amigos.