Karol G derrite a sus seguidores al presumir su amor por Feid (+Fotos)

No se puede negar que los colombianos Karol G y Feid conforman la pareja más popular del momento. Aunque no son vistos frecuentemente y tampoco publican su amor por las redes sociales, ciertos vistazos dejan claro que la complicidad entre ellos está a flor de piel. Todas estas demostraciones de amor emocionan al público, así como sucedió recientemente con una reveladora publicación de la reggaetonera.

Este jueves 7 de marzo, la artista cuyo nombre real es Carolina Giraldo, fue reconocida por Billboard como “La Mujer del Año”, en una majestuosa gala en el YouTube Theatre del Hollywood Park en Inglewood, California. Al evento también asistieron otras cantantes como Kylie Minogue, Young Miko y Victoria Monet. Pero, la visita que más revolución causó fue la de ‘El Ferxxo’, quien en todo momento acompañó a su novia en esa ocasión especial.

La demostración de amor

Pese a que hace meses decidieron mostrarse públicamente tomados de la mano, ninguno ha sido claro con el romance que mantiene, no obstante, en algunas ocasiones se han apoyado el uno al otro mediante sus redes sociales y ha salido una que otra imagen de ambos. En su agradecimiento por la hermosa noche que vivió, Giraldo publicó un carrete con fotografías y para sorpresa de todos, la última era junto a su amado.

“Me morí y reviví como 30 veces con la última foto”, “La última fotooo”, “El chocorramito saleee”, “Ay Dios la última foto la esperé tanto! Ella se merece toda la felicidad”, “El verdadero duren por siempre”, “Esa última foto era algo que no sabía que necesitaba pero me dio 100 años de vida”, “La pareja más chimbita made in Medellín”, se lee en la publicación adornada con emojis de corazones y caras enamoradas.

¿Están comprometidos?

El pasado 2 de marzo, en medio de su presentación en el Explanada Cayalá, como es habitual “La Bichota” se detuvo a hablar con la gente del público y fue sorprendida por una pancarta que decía: “Karol G mi novio me quiere dejar por ti”, un comentario que le generó gracia a la colombiana. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era el anuncio que daría la artista de 33 años.

“Pero es que ya yo estoy comprometida. Pero igual si la llega a dejar por mí consígase a otro, ¿listo?”, dijo mientras todos aplaudían y gritaban. Entre otros mensajes que le enviaron estaba: “Cambié mi fiesta de 15 años por venir a verte Karol G”, por lo que no dudó en enviarle sus felicitaciones y un beso, además de decirle que la amaba y la quería.