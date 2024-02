¡Hay Liga! ¿A cuántos puntos quedó el Barcelona del Real Madrid tras ganarle a Alavés? (+Video)

El FC Barcelona cumplió en su visita al Alavés -en el estadio de Mendizorroza- y sacó tres puntos claves en sus aspiraciones por recortas distancias con los líderes de esta edición de La Liga: Real Madrid y Girona. El cuadro de Xavi Hernández logró con este triunfo contundente (3-1) mantenerse en el podio del torneo.

Son ahora 50 los puntos que ostentan los azulgranas, siete menos que el Real Madrid, hoy en el primer lugar, y cinco de diferencia con el Girona, que marcha segundo. La victoria, de todas todas, era clave, no solo por sumar, sino porque en la jornada también se medirán el cuadro merengue contra el equipo que hoy persigue a los culés en la tabla: el Atlético de Madrid, con 47 unidades.

Es decir, que una victoria colchonera les daría la oportunidad de recortar la cuesta con el equipo blanco y el Girona, pero si no es el caso, por lo menos, mantendrían distancias con el Atlético, ratificando su lugar en el podio.

El partido pudo ser redondo

Hoy el Barcelona mostró buen fútbol y un nivel interesante para pelear lo que resta de liga. El encuentro pudo ser redondo, si un despiste defensivo no le daba el descuento al Alavés, para el parcial 1-2, y si hoy uno de los goleadores azulgranas (Vitor Roque) no veía una doble amarilla, que le ganó una expulsión polémica, porque las dos cartulinas no parecían claras infracciones del brasilero.

Sin embargo, pese a todo esto, el técnico culé, nada más terminar el duelo, informó que en el club recurrirán la sentencia del árbitro, en la expulsión a Roque, que -de fructificar- permitirá al joven atacante estar presente en el próximo compromiso de los blaugranas por liga: el domingo 11 de febrero frente a Granada.

Los goles en el partido los pusieron, primero, Rober Lewandowski al 22', rompiendo la sequía por el torneo local, en el que no tenía anotaciones en lo que iba de 2024 (6 juegos), luego Ikay Gundogan al 49', dejando el tercero para Roque. El descuento en Alavés fue obra de Samuel Omorodion al 51'.