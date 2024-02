La manzana de la discordia entre el Barcelona y Real Madrid vuelve a causar revuelo (+Video)

Después de una semana tan intensa, en cuanto a los duelos de declaraciones que han protagonizado figuras en el FC Barcelona y Real Madrid por distintas razones, una de las manzanas de la discordia de todo este asunto volvió al comportamiento que han venido criticando los azulgranas. Se trata de la televisión oficial del equipo merengue: 'Real Madrid TV'.

Para contextualizar a quien no tiene idea de cuál es el problema que apunta a este canal madridista, hay que empezar por explicar que la señal oficial de los blancos se ha dedicado semana tras semana en difundir críticas muy severas contra el árbitro que le designan en cada jornada de La Liga. Este comportamiento ha sido señalado por el Barca como una clara alteración de la competición, porque -según los culés- presionan a los colegiados y les impide ejercer su trabajo de forma imparcial, tomando en cuenta que son el centro de los ataques.

"Lo de Real Madrid TV es una vergüenza. Si tienen un poco de decencia, no sé cómo se lo permiten. La RFEF debería entrar. Por eso piden la extensión de la instrucción, porque nos quieren mantener bajo sospecha para mantener su parafernalia de presión de los árbitros. Recientemente vimos una vergüenza en el partido del Almería. Y ellos van diciendo que los árbitros ayudan al Barça. Estamos muy enfadados y no aceptamos esto", dijo esta misma semana sobre el tema el propio presidente del Barcelona, Joan Laporta.

Sin embargo, no fue el único del club azulgrana que enfiló su cólera contra las formas como la televisión del Madrid está utilizando su señal contra el arbitraje. "Yo no soy el presidente de la Federación ni el presidente de LaLiga, pero me sorprende que permitamos esa barbaridad que hace Real Madrid TV porque se adultera la competición", expresó también el DT del equipo, Xavi Hernández y agregó: "Ya dije que no me gusta que se condicione a los árbitros y están condicionados. Es una realidad y tenemos que vivir con ello y, desde luego, comparto al cien por cien las palabras del presidente".

El próximo en la lista de Madrid TV

Pese a todo el 'run run' que generan los videos del canal madridista y los duros señalamientos provenientes desde Barcelona, la señal ha seguido en lo suyo y volvió a compartir un nuevo material audiovisual, esta vez, contra el árbitro encargado de impartir justicia en el derbi de Madrid, entre Atlético y el conjunto merengue: José María Sánchez Martínez.

Las secuencias de las imágenes inician retrotrayendo al colegiado con el protagonista del 'Caso Negreira', José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, a quien se investiga por los pagos que recibió del FC Barcelona durante 18 años en el cargo y que la entidad afirma que se le pagó por unos informes arbitrales.

"Después de hablar con Negreira, Sánchez Martínez comenzó una carrera profesional en la que, año tras año, ha ido acumulando errores que han perjudicado gravemente al Real Madrid", empieza indicando el trabajo de Real Madrid TV.

Luego la transmisión va subiendo el tono contra el árbitro, al punto de apuntarlo como responsable de equivocaciones contra el equipo de la capital española: "Esta misma temporada, Sánchez Martínez ha arrebatado tres penaltis al Madrid”, asumen desde el canal, para agregar: “Los errores se repiten siempre en la misma dirección. Y han costado puntos, eliminatorias y títulos".

Con todo y eso que está ocurriendo, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, prefirió eludir este rifirrafe, aunque no sin antes soltar un palito a los culés y dejar entrever que critican esto por falta de nivel: "Pienso que soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No me preguntéis más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales".