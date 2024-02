Carlo Ancelotti responde a Xavi y envía este duro mensaje sobre el arbitraje

En la rueda de prensa celebrada en Valdebebas, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, abordó los recientes ataques provenientes de Barcelona, los cuales han generado controversia en el mundo del fútbol. Estos ataques, provenientes tanto del presidente del Barcelona, Joan Laporta, como del entrenador Xavi Hernández, han sido objeto de atención en la sala de prensa.

Ancelotti, al ser cuestionado sobre este tema, respondió de manera firme y contundente, expresando su deseo de no involucrarse en polémicas que considera ajenas al profesionalismo y al respeto que merece el fútbol español. "Yo soy un profesional y, como tal, no quiero bajar a este nivel. Por respeto al fútbol español. Así que no preguntéis más de esto. No quiero bajar el nivel a esto", afirmó el entrenador del Real Madrid.

La semana pasada, Ancelotti ya había enviado un mensaje a Laporta, declarando que "equivoca el tiro" y haciendo referencia al caso Negreira, lo que pone de manifiesto la tensión existente entre ambos clubes. Asimismo, el entrenador italiano expresó su postura ante los comentarios de Laporta, reafirmando su negativa a participar en debates que considera fuera de lugar.

El anuncio de la renuncia de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona para el 30 de junio también ha sido motivo de controversia, y Ancelotti no dudó en mostrar su desacuerdo con la actitud del entrenador catalán. A pesar de haber mostrado admiración por Xavi en el pasado, Ancelotti marcó su postura con un mensaje calculado que refleja su posición firme frente a los recientes acontecimientos.

Estos acontecimientos han generado un clima de tensión entre el Real Madrid y el Barcelona, dos de los clubes más emblemáticos del fútbol español. La rivalidad deportiva entre ambos equipos ha alcanzado un nuevo nivel con los intercambios de declaraciones entre sus dirigentes y entrenadores, lo que ha captado la atención de la prensa y los aficionados.

Ancelotti hizo énfasis que el Real Madrid continuará enfocado en su desempeño deportivo, manteniendo su compromiso con el juego limpio y el respeto hacia sus rivales. Carlo Ancelotti, como máximo responsable del equipo, ha dejado claro su posición ante las polémicas recientes, reafirmando su compromiso con la integridad y el profesionalismo en el fútbol.