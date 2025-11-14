Reconocidos cantantes celebran sus 5 Latin Grammy con tremendo beso en la boca

Suscríbete a nuestros canales

La noche de los Latin Grammy 2025 se convirtió en la gran fiesta del dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso. No solo se coronaron con cinco estatuillas que los ubican entre los grandes de la música latina, sino que su celebración quedó marcada por un momento de intimidad auténtica.

Mientras Paco daba un discurso de gratitud por los cinco galardones, ambos cantantes celebraron el momento con un apasionado beso de "amigos" en pleno encuentro con la prensa.

Un triunfo en los Latin Grammy que no veían venir

Desde que empezaron a sonar sus nombres entre los nominados más mencionados, Ca7riel y Paco Amoroso despertaron expectativas. Finalmente, arribaron a Las Vegas con 10 nominaciones y regresaron con cinco Latin Grammys en su equipaje.

Las categorías ganadas incluyen Mejor Álbum de Música Alternativa por "Papota" y Mejor Canción Pop por “El Día del Amigo”.

Este resultado no solo los posiciona como protagonistas de la música urbana latinoamericana, sino que también marca un hito para Argentina en el escenario internacional.

El beso: ese momento que paralizó al público

Tras subir al escenario, recoger sus premios y agradecer, Ca7riel y Paco se dirigieron a la sala de prensa y allí, en medio de flashes y micrófonos, se dieron un beso que dejó a todos boquiabiertos.

Esa escena se convirtió instantáneamente en viral y será recordada como uno de los momentos más comentados de la gala. “Aguante Argentina, vamos a estar mejor”, dijeron entre risas y abrazos, antes de ese instante de cercanía.

No quedó en solo ganar, pues, los artistas decidieron agregar un toque irreverente al festejo. Durante la sala de prensa, bromeó Paco Amoroso sobre las estatuillas: “Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena… una cadena que me voy a poner en el cogote”.